Nemzeti Sportrádió

Littler és Price is könnyedén jutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 23:46
null
Luke Littler nagyon simán negyeddöntős a darts World Grand Prix-n (Fotó: PDC)
Címkék
darts World Grand Prix Luke Littler darts Gerwyn Price Leicester
Luke Littler legyőzte Mike De Deckert, és ezzel bejutott a negyeddöntőbe a Leicesterben zajló darts World Grand Prix-n. Gerwyn Price meglepően simán nyert Josh Rock ellen. A nap legjobb teljesítményét Dirk van Duijvenbode nyújtotta.

 

Dirk van Duijvenbode 96.40-es körátlagot ért el, ezzel a nap legjobb teljesítményét tudhatja magáénak. A világbajnok Luke Littler ezúttal sem kegyelmezett, sima 3:0-val búcsúztatta a mindössze 74.22-es átlagot produkáló belga Mike De Deckert.

DARTS
World Grand Prix, Leicester
2. forduló, 2. nap
Luke Littler (angol, 2., 91.86)–Mike De Decker (belga, 74.22) 3:0
Gerwyn Price (walesi, 7., 92.46)–Josh Rock (északír, 10., 82.50) 3:0
Dirk van Duijvenbode (holland, 96.40)–Daryl Gurney (északír, 82.69) 3:0
Jonny Clayton (walesi, 6., 85.67)–Luke Woodhouse (angol, 80.28) 3:1

Szerdai meccsek
Cameron Menzies (skót, 84.45)–Rob Cross (angol, 9., 81.27) 3:1
Stephen Bunting (angol, 4., 85.67)–Danny Noppert (holland, 13., 85.55) 1:3
Luke Humphries (angol, 1. kiemelt, 95.58)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 90.21) 3:1
Joe Cullen (angol, 68.05)–Gary Anderson (skót, 12., 87.54) 0:3

 

darts World Grand Prix Luke Littler darts Gerwyn Price Leicester
Legfrissebb hírek

Humphries és Anderson is bejutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 0:17

A történelmi körátlag sem volt elég Luke Littler ellen

Egyéb egyéni
2025.10.08. 00:11

Anderson nyerte meg a világbajnokok csatáját a darts World Grand Prix nyitó estéjén

Egyéb egyéni
2025.10.07. 00:19

Bunting pazar játékkal nyerte meg a baseli darts ET-fordulót

Egyéb egyéni
2025.09.28. 23:39

A karrierje első profi PDC-tornáját megnyerő Niko Springer a Hungarian Darts Trophy győztese

Egyéb egyéni
2025.09.21. 23:37

Hungarian Darts Trophy: búcsúzott a címvédő Michael van Gerwen a nyolcaddöntőben, Luke Humphries rekordot döntött

Egyéb egyéni
2025.09.21. 19:04

Hungarian Darts Trophy: Mostanra újra magabiztosan játszom! – Michael van Gerwen

Egyéb egyéni
2025.09.21. 11:28

Hungarian Darts Trophy: fél gőzzel is továbbjutott a címvédő Van Gerwen, Van Barneveld régi legjobbját idézte

Egyéb egyéni
2025.09.20. 23:23
Ezek is érdekelhetik