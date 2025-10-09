Littler és Price is könnyedén jutott a negyeddöntőbe a darts World Grand Prix-n

Dirk van Duijvenbode 96.40-es körátlagot ért el, ezzel a nap legjobb teljesítményét tudhatja magáénak. A világbajnok Luke Littler ezúttal sem kegyelmezett, sima 3:0-val búcsúztatta a mindössze 74.22-es átlagot produkáló belga Mike De Deckert.
DARTS
World Grand Prix, Leicester
2. forduló, 2. nap
Luke Littler (angol, 2., 91.86)–Mike De Decker (belga, 74.22) 3:0
Gerwyn Price (walesi, 7., 92.46)–Josh Rock (északír, 10., 82.50) 3:0
Dirk van Duijvenbode (holland, 96.40)–Daryl Gurney (északír, 82.69) 3:0
Jonny Clayton (walesi, 6., 85.67)–Luke Woodhouse (angol, 80.28) 3:1
Szerdai meccsek
Cameron Menzies (skót, 84.45)–Rob Cross (angol, 9., 81.27) 3:1
Stephen Bunting (angol, 4., 85.67)–Danny Noppert (holland, 13., 85.55) 1:3
Luke Humphries (angol, 1. kiemelt, 95.58)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 90.21) 3:1
Joe Cullen (angol, 68.05)–Gary Anderson (skót, 12., 87.54) 0:3