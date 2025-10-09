Sportlövészet: kezdődik az ifjúsági csapat Eb Budapesten

Péntektől vasárnapig a Fehér út Nemzeti Lőtér ad otthont sportlövők a 10 méteres ifjúsági csapat Európa-bajnokság döntőjének.

A kontinensviadalon a légpisztolyos és a légpuskás versenyben is tíz-tíz ország fiataljai mérik össze tudásukat.

Légpuskával a házigazda mieink mellett Szerbia, Szlovénia, Norvégia, Horvátország, Olaszország, Észtország, Ukrajna, Dánia és Ausztriai csapatai szerepelnek. Légpisztollyal a mieinken kívül Lettország, Szerbia, Ukrajna, Olaszország, Csehország, Litvánia, Svédország, Lengyelország és Spanyolország együttesei mutatkoznak meg. A magyar pisztolyos csapatot Péter Kíra, Komlós Diána, Kabina Fanni, Gelencsér Zsombor, Szabolcsi Szabolcs és Hajdu Csongor alkotja, a puskás egységben Ferik Csilla, Bozsolik Sarolta, Keresztesi Petra Inez, Lévai Csongor, Fuglovics Armand és Kertai Szabolcs lő.

Ferik Csilla Forrás: MATE-GEAC

Ezt a viadalt egyébként 2019-ben rendezték meg először, akkor is Budapesten, a sorozat tehát ismerős lehet a versenyzők számára.

A 2025-ös év azonban tartogatott újdonságot is az ifjúsági korosztály számára.

Az idén februárban első alkalommal rendeztek U16-os és U18-as 10 méteres Európa-bajnokságot Tallinnban. Az észt fővárosban sportlövőink huszonnégy érmet gyűjtöttek, a nyolc arany, az öt ezüst és a tizenegy bronz pedig azt is jelentette, hogy a magyarok toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek. Egyéni Európa-bajnok lett az U16-osok között a légpisztolyos solo versenyszámban Kiss Zoltán, valamint légpuskával Dombi Emma. Aztán a sportlövészet debütált az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF). Szkopjéban légpuskával Márta Ákos nyert aranyat és Ferik Csillával vegyes csapatban ezüstöt.

Az ifjúsági csapat Eb-n pénteken és szombaton a csoportmeccseket rendezik, az érmek vasárnap találnak gazdára.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)