Nagyot harcolt a tartalékos Szeged a Barca otthonában, de kikapott

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged 31–28 (14–13)

HÁROM SÉRÜLÉS IS NEHEZÍTETTE Michael Apelgren dolgát a szegediek barcelonai BL-vendégjátéka során. A svéd vezetőedző két irányítójára, Janus Smárasonra és Lazar Kukicsra, valamint kezdő jobbátlövőjére, Magnus Rödre sem számíthatott.

A hiányzók miatt a svéd szakember két fiatal tehetséggel, Lukács Kornéllal és Járó Kristóffal igyekezett feltölteni a keretét. Fazekas Máté, a szerdán bejelentett, Győrből igazolt 19 éves tehetség majd csak néhány nap múlva érkezik meg Szegedre, így a rutinos Jim Gottfridssonnak végig egyedül kellett a magyar csapat támadójátékát szerveznie.

Az első gól a beálló Bánhidi Bence nevéhez fűződött, majd Daniel Fernández hetesből, illetve az üres kapuba dobott góljával válaszoltak a hazaiak. Látványos megoldásoknak már az első percekben sem voltunk híján, Dika Mem akrobatikus képességeit és zseniális lövő mozdulatát ezúttal a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg…

Hiába kezdett a világ legjobb kapusa, Emil Nielsen rendhagyó módon csak a katalánok kispadján, a helyettese, Viktor Hallgrímsson ott tornyosult Imanol Garciandia előtt, négyszer is megtréfálva a jobbátlövőt. A Szeged az első tizenöt percben mégsem szakadt le, meccsben volt a Barcával, a gólkirályi címre hajtó Mario Sostaric szép cunderrel gubancolta össze az izlandi kapus lábait (6–6).

Carlos Ortega tanítványai ugyanúgy megszenvedtek a Tisza-partiakkal, mint az előző idény mind a négy egymás elleni összecsapásán. A játékrész második felében végig jobban álltak, de nem sokkal, a térfélcsere is csak 14–13-nál következett be, miután Sebastian Frimmel a dudaszó előtt „átlőtte a kapuson” a labdát.

A gólvonal előtt mindkét oldalon új embert köszönthettünk, megjött Nielsen és Mikler Roland, Apelgrennek négy és fél percet követően időt kellett kérnie, mert a Barca 19–15-re meglépett. Bodó Richárd megtörte a csendet, de Ian Barrufet és Timothey N’Guessan magabiztos játékát nem tudták a szegedi védők megakadályozni.

Gottfridsson először a 42. percben nézett a kapu felé, rögtön óriási gólt lőtt. Az irányító összekapta magát, ahogyan Mikler is sokszor találkozott a labdával. Tíz perccel a vége előtt a Barca hárommal vezetett, ekkor Bánhidit sikerült többször is jól megjátszani a falban, három gólt szerzett gyors egymásutánban.

A pontszerzésre az utolsó két percben már nem volt esély, a katalánok 31–28-ra legyőzték a Szegedet. A Tisza-partiakra legközelebb sem vár könnyebb feladat, jövő hét szerdán a címvédő német Magdeburg érkezik a Pick Arénába.