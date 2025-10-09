Menczer Tamás: Aki ma sportol, különösen gyerekként, az behozhatatlan előnybe kerül

Kifejtette: a sport, az úszás, a vízilabda és a sport általában tanítja és megedzi az embert. Aki sportol, az megtanulja, hogy meló nélkül, fegyelem nélkül nincs soha siker. Aki sportol, az megtanulja legyőzni az ellenfelét és megtanulja legyőzni saját magát is. Sőt, megtanul együttműködni.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára elmondta: a tanuszodák alkalmasak arra, hogy a közösségi sportot és a versenysportot is kiszolgálják, ezért felelőssége van a kormánynak abban, hogy minél több épüljön. Jelezte, hogy a jövőben további 57 ehhez hasonló tanuszoda fog megépülni.

Kiemelte, a tanuszodák létrehozása mellett fontos a kormány számára az is, hogy ne sérüljön ezek nyitva tartása, hiszen sportolási lehetőséget biztosítani kell mindenkinek. Ezért hívta életre a kormány 2023-ban a Sportoló Nemzet Programot.

Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője ismertette: a pilisvörösvári uszoda 1312 négyzetméteres, kétmedencés létesítmény, 435 négyzetméternyi feszített víztükrű vízfelülettel; a projekt nettó értéke megközelítette az 1.3 milliárd forintot.