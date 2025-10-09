Cselgáncs: nem sikerült a bravúr a vb-n, nehéz évet zártak a juniorok

Befejeződött a perui Limában rendezett junior cselgáncs-világbajnokság, amelyen hét magyar versenyző (öt férfi és két női) lépett tatamira. Végül sajnos érvényesült a papírforma Dél-Amerikában, a mieink nem tudtak meglepetést okozni, így magyar érem és pontszerző helyezés nélkül ért véget az U21-es korosztály legrangosabb seregszemléje. A vb-n Kollár Sebestyén (66 kg), Dobos Levente (+100 kg) és a szeptemberi, pozsonyi junior Eb-n bronzérmes Szabó Réka (52 kg) jutott a legtovább, mindannyian a nyolcaddöntőben búcsúztak.

„A vébére kiutazott csapatunkból mindenkinek volt már érme és pontszerző helyezése az idei Európa-kupa-versenyekről, tehát megmutatták, ha jó napot fognak ki, képesek nagy eredményt elérni – kezdte az értékelést Radics Attila, a junior női válogatott keretedzője az Utánpótlássportnak. – Bíztunk abban, hogy ahogy Szabó Rékának a pozsonyi Eb-n, úgy Peruban a vébén is majd kijön a lépés valakinek, és sikerülhet meglepetést okoznunk.

Az éremszerzéshez nagy bravúrra lett volna szükség, de a pontszerző hely elérése reális célnak tűnt. Sajnos ez végül nem jött össze, ugyanakkor a versenyzőink mindent megtettek, tisztesen helytálltak.

Kollár Sebestyén állt a legközelebb a nyolc közé jutáshoz, tehát egy kiemelkedő eredmény eléréséhez, de a legjobb tizenhat között a brazil fiú ellen ki-ki meccsen, hosszabbításos nagy csatában végül alulmaradt; nüanszokon múlott a továbbjutása. Alapvetően nem szeretek a sorsolásra hivatkozni, de ha megnézzük, jól látszik, hogy hét indulónkból hatan is olyan versenyzőtől kaptak ki, aki aztán később érmesként vagy pontszerzőként végzett. Évről évre megtapasztaljuk a junior-világbajnokságokon, hogy borzasztóan erős a nemzetközi élmezőny, és mára már nemcsak Európában és Ázsiában, hanem minden kontinensen nagyon magas szinten űzik dzsúdót. Fel kell nőnie ehhez a szinthez a mieinknek, ami viszont csak úgy sikerülhet, ha ilyen nagy versenyeken edződnek és fejlődnek.

Aki a vébén oda akar érni az érmes vagy a pontszerző helyekre, annak bravúrgyőzelmeket kell bemutatnia.

Kollár Sebestyén (kékben) a nyolcaddöntőig jutott a junior-vb-n Forrás: IJF

Legutóbb junior-vb-n még 2022-ben, Guayaquilben örülhettünk magyar éremnek, akkor Sáfrány Péternek sikerült ezüstöt nyernie.

„Igyekszem mindig reálisan látni a helyzetet: tavaly az Eb-n egy bronzzal zártunk, majd a vébén egy-egy ötödik és hetedik hellyel. Ezek után idén az Európa-bajnokságon sikerült megismételnünk a tavalyi produkciót, és Szabó Réka révén újra lett egy bronzunk, a világbajnokságon viszont nem jött ki a lépés.

Nehéz, küzdelmes évet zártunk, de tudtuk az elején, hogy ilyen lesz, és minden jó eredményt meg kell becsülnünk. Azt látni kell, hogy most egyfajta generációváltás kellős közepén járunk a junioroknál.

A korábbi sikeres évjáratokban mindig akadt egy-két olyan kiemelkedő egyéniség, aki rendre hozta a nagy eredményeket, és ők hozzá is szoktattak minket a világversenyérmekhez. Bízunk benne, hogy a következő esztendőkben ismét lesznek hasonló húzóneveink. Ehhez viszont rengeteget kell dolgoznia a versenyzőknek, és még emellett is minden körülménynek össze kell állnia ahhoz, hogy valaki érmet tudjon nyerni Eb vagy vébén.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy jelenleg nincsenek tehetséges fiataljaink a juniorok között,

hiszen láthattuk, hogy Szeleczki Szabina például a nyáron a budapesti felnőtt-világbajnokságon nagyon biztatóan teljesített, és nem sokon múlott a negyeddöntőbe jutása. A már említett Szabó Réka elsőéves juniorként tudott bronzérmet szerezni az idei Eb-n, illetve a vébén nyolcaddöntős Kollár Sebestyénnek még szinten lesz egy éve ebben a korosztályban. Az ifjúsági Eb-bronzérmes és vébé-ötödik Jüttner Jankára térdsérülése miatt sajnos most nem számíthattunk a világversenyeken, de ő még további két évig a juniorokat erősíti. Továbbá az ifjúságiak közül az év végével kiöregedő ígéretekben is nagy potenciált látok, főleg azt figyelembe, hogy milyen remekül szerepeltek idén a korosztály világeseményein.”

(Kiemelt képen: Szabó Réka Forrás: IJF)