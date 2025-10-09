Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: nem sikerült a bravúr a vb-n, nehéz évet zártak a juniorok

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 20:30
null
Címkék
Radics Attila utánpótlás cselgáncs junior-világbajnokság utánpótlássport
A nyolcaddöntő volt a végállomás a magyar cselgáncsozóknak a limai junior-világbajnokságon. Radics Attila szövetségi edző értékelte a Peruban látottakat, illetve összességében az egészéves teljesítményét a korosztálynak, ugyanis a junioroknak a vb-vel lezárult az idei versenyszezon érdemi része.

Befejeződött a perui Limában rendezett junior cselgáncs-világbajnokság, amelyen hét magyar versenyző (öt férfi és két női) lépett tatamira. Végül sajnos érvényesült a papírforma Dél-Amerikában, a mieink nem tudtak meglepetést okozni, így magyar érem és pontszerző helyezés nélkül ért véget az U21-es korosztály legrangosabb seregszemléje. A vb-n Kollár Sebestyén (66 kg), Dobos Levente (+100 kg) és a szeptemberi, pozsonyi junior Eb-n bronzérmes Szabó Réka (52 kg) jutott a legtovább, mindannyian a nyolcaddöntőben búcsúztak.

„A vébére kiutazott csapatunkból mindenkinek volt már érme és pontszerző helyezése az idei Európa-kupa-versenyekről, tehát megmutatták, ha jó napot fognak ki, képesek nagy eredményt elérni – kezdte az értékelést Radics Attila, a junior női válogatott keretedzője az Utánpótlássportnak. – Bíztunk abban, hogy ahogy Szabó Rékának a pozsonyi Eb-n, úgy Peruban a vébén is majd kijön a lépés valakinek, és sikerülhet meglepetést okoznunk.

Kollár Sebestyén állt a legközelebb a nyolc közé jutáshoz, tehát egy kiemelkedő eredmény eléréséhez, de a legjobb tizenhat között a brazil fiú ellen ki-ki meccsen, hosszabbításos nagy csatában végül alulmaradt; nüanszokon múlott a továbbjutása. Alapvetően nem szeretek a sorsolásra hivatkozni, de ha megnézzük, jól látszik, hogy hét indulónkból hatan is olyan versenyzőtől kaptak ki, aki aztán később érmesként vagy pontszerzőként végzett. Évről évre megtapasztaljuk a junior-világbajnokságokon, hogy borzasztóan erős a nemzetközi élmezőny, és mára már nemcsak Európában és Ázsiában, hanem minden kontinensen nagyon magas szinten űzik dzsúdót. Fel kell nőnie ehhez a szinthez a mieinknek, ami viszont csak úgy sikerülhet, ha ilyen nagy versenyeken edződnek és fejlődnek.

Kollár Sebestyén (kékben) a nyolcaddöntőig jutott a junior-vb-n Forrás: IJF

Legutóbb junior-vb-n még 2022-ben, Guayaquilben örülhettünk magyar éremnek, akkor Sáfrány Péternek sikerült ezüstöt nyernie.

„Igyekszem mindig reálisan látni a helyzetet: tavaly az Eb-n egy bronzzal zártunk, majd a vébén egy-egy ötödik és hetedik hellyel. Ezek után idén az Európa-bajnokságon sikerült megismételnünk a tavalyi produkciót, és Szabó Réka révén újra lett egy bronzunk, a világbajnokságon viszont nem jött ki a lépés.

A korábbi sikeres évjáratokban mindig akadt egy-két olyan kiemelkedő egyéniség, aki rendre hozta a nagy eredményeket, és ők hozzá is szoktattak minket a világversenyérmekhez. Bízunk benne, hogy a következő esztendőkben ismét lesznek hasonló húzóneveink. Ehhez viszont rengeteget kell dolgoznia a versenyzőknek, és még emellett is minden körülménynek össze kell állnia ahhoz, hogy valaki érmet tudjon nyerni Eb vagy vébén. 

hiszen láthattuk, hogy Szeleczki Szabina például a nyáron a budapesti felnőtt-világbajnokságon nagyon biztatóan teljesített, és nem sokon múlott a negyeddöntőbe jutása. A már említett Szabó Réka elsőéves juniorként tudott bronzérmet szerezni az idei Eb-n, illetve a vébén nyolcaddöntős Kollár Sebestyénnek még szinten lesz egy éve ebben a korosztályban. Az ifjúsági Eb-bronzérmes és vébé-ötödik Jüttner Jankára térdsérülése miatt sajnos most nem számíthattunk a világversenyeken, de ő még további két évig a juniorokat erősíti. Továbbá az ifjúságiak közül az év végével kiöregedő ígéretekben is nagy potenciált látok, főleg azt figyelembe, hogy milyen remekül szerepeltek idén a korosztály világeseményein.”

(Kiemelt képen: Szabó Réka Forrás: IJF)

Radics Attila utánpótlás cselgáncs junior-világbajnokság utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Sportlövészet: kezdődik az ifjúsági csapat Eb Budapesten

Utánpótlássport
1 órája

Labdarúgás: felkészülési meccset nyert az U19-es fiúválogatott

Utánpótlássport
7 órája

Labdarúgás: legyőzte a görögöket az U19-es leányválogatott Athénban

Utánpótlássport
8 órája

Vívás: egységes, vb-n is eredményes junior férfi kardcsapat a terv

Utánpótlássport
14 órája

Ökölvívás: Váradi Sándor bronzérmes az U19-es Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 20:09

Labdarúgás: döntetlennel rajtoltak Észak-Macedóniában az U17-esek

Utánpótlássport
Tegnap, 16:10

Kosárlabda: Mészáros Szonja továbbviszi a családi hagyományokat

Utánpótlássport
Tegnap, 11:05

Pisont Richárdot Michael Essien segíti

Minden más foci
2025.10.07. 17:25
Ezek is érdekelhetik