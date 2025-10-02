Alissont hosszabb időre elveszthette a Liverpool, Leonit megműtötték

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató „vörösök” keddi, isztambuli Bajnokok Ligája-mérkőzésén Alisson Beckert szűk egy óra után kellett lecserélni, azok után, hogy védte a Galatasaray támadójának, Victor Osimhennek a ziccerét, ám a visszafutásnál sérülést szenvedett és nem tudta folytatni a mérkőzést.

A találkozó után a Liverpoolt irányító Arne Slot is aggodalmát fejezte ki, s bár érthető módon konkrét diagnózist nem tudott mondani, azt kijelentette, hogy Alisson biztosan nem játszik a Chelsea elleni hétvégi bajnokin.

A Liverpool Echo nevű helyi lap arról ír, hogy a brazil kapus csütörtökön esik/esett át a részletes orvosi vizsgálatokon, hogy megállapítsák a sérülés mértékét, ám intő jel, hogy Alisson az előző idényekben is többször bajlódott a most is megsérült combhajlító izmával, emellett nem hívták meg a brazil válogatott Dél-Korea és Japán elleni felkészülési mérkőzéseire.

Noha az Alissont váltó Giorgi Mamardasvili nem teljesített rosszul, a posztján a világ legjobbjai között számon tartott brazil kiválása így is érzékeny veszteség a Liverpoolnak, amelyre a válogatott szünet után számos rangadó vár, ugyanis a közeljövőben a Manchester Uniteddel, az Aston Villával, a Brentforddal és a Manchester Cityvel is összecsap a bajnokságban, míg a BL-ben az Eintracht Frankfurt és a Real Madrid, a Ligakupában pedig az FA-kupa-címvédő és a legutóbbi fordulóban a liverpooliakat legyőző Crystal Palace lesz az ellenfele.

A The Athletic Liverpoolra szakosodott újságírója, James Pearce X-oldalán arról írt, hogy a combhajlító sérülést szenvedő Alissonra várhatóan néhány hétig nem számíthat csapata, de hogy pontosan mennyit kell kihagynia, az csak a részletes vizsgálatok után derül ki.

Liverpool waiting to learn extent of hamstring injury Alisson suffered against Galatasaray. Keeper yet to undergo scan but should get clarity in next 24hrs.

Expectation is that he'll be out for at least a few weeks.#LFC https://t.co/8UhmTg8WBr — James Pearce (@JamesPearceLFC) October 1, 2025

forrás: Giovanni Leoni/Instagram

Nemcsak Alissont kellett kényszerűségből lecserélnie Arne Slotnak, a nyáron érkezett Hugo Ekitiké a 68. percben sérült meg, de az ő állapotáról nem közöltek új információkat.

Alissonénál is hosszabb kihagyás várhat a Parmától igazolt fiatal olasz védőre, a Southampton elleni Ligakupa-találkozón keresztszalag-szakadást szenvedett Giovanni Leonira. Az olasz hátvéd a napokban Instagram-történetben osztotta meg, túl van a műtéten és szeretne mihamarabb visszatérni.