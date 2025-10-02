Alissont hosszabb időre elveszthette a Liverpool, Leonit megműtötték

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató „vörösök” keddi, isztambuli Bajnokok Ligája-mérkőzésén Alisson Beckert szűk egy óra után kellett lecserélni, azok után, hogy védte a Galatasaray támadójának, Victor Osimhennek a ziccerét, ám a visszafutásnál sérülést szenvedett és nem tudta folytatni a mérkőzést.
A találkozó után a Liverpoolt irányító Arne Slot is aggodalmát fejezte ki, s bár érthető módon konkrét diagnózist nem tudott mondani, azt kijelentette, hogy Alisson biztosan nem játszik a Chelsea elleni hétvégi bajnokin.
A Liverpool Echo nevű helyi lap arról ír, hogy a brazil kapus csütörtökön esik/esett át a részletes orvosi vizsgálatokon, hogy megállapítsák a sérülés mértékét, ám intő jel, hogy Alisson az előző idényekben is többször bajlódott a most is megsérült combhajlító izmával, emellett nem hívták meg a brazil válogatott Dél-Korea és Japán elleni felkészülési mérkőzéseire.
Noha az Alissont váltó Giorgi Mamardasvili nem teljesített rosszul, a posztján a világ legjobbjai között számon tartott brazil kiválása így is érzékeny veszteség a Liverpoolnak, amelyre a válogatott szünet után számos rangadó vár, ugyanis a közeljövőben a Manchester Uniteddel, az Aston Villával, a Brentforddal és a Manchester Cityvel is összecsap a bajnokságban, míg a BL-ben az Eintracht Frankfurt és a Real Madrid, a Ligakupában pedig az FA-kupa-címvédő és a legutóbbi fordulóban a liverpooliakat legyőző Crystal Palace lesz az ellenfele.
A The Athletic Liverpoolra szakosodott újságírója, James Pearce X-oldalán arról írt, hogy a combhajlító sérülést szenvedő Alissonra várhatóan néhány hétig nem számíthat csapata, de hogy pontosan mennyit kell kihagynia, az csak a részletes vizsgálatok után derül ki.
Nemcsak Alissont kellett kényszerűségből lecserélnie Arne Slotnak, a nyáron érkezett Hugo Ekitiké a 68. percben sérült meg, de az ő állapotáról nem közöltek új információkat.
Alissonénál is hosszabb kihagyás várhat a Parmától igazolt fiatal olasz védőre, a Southampton elleni Ligakupa-találkozón keresztszalag-szakadást szenvedett Giovanni Leonira. Az olasz hátvéd a napokban Instagram-történetben osztotta meg, túl van a műtéten és szeretne mihamarabb visszatérni.