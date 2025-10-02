Férfi kosár NB I: ismét nyert a Szeged, az újonc Kaposvár bánta

A hétvégi nyitó fordulóban az SZTE bravúrral nyert a bajnoki és Magyar Kupa-bronzérmes Atomerőmű csarnokában, ezúttal pedig a mérkőzés első felében már 18 ponttal is vezetett. A somogyiak viszont – akik a hétvégén épphogy alulmaradtak a címvédő Szolnok vendégeként – a negyedik negyedben egy pontra felzárkóztak, majd a hajrában az egyenlítésért támadtak, de az utolsó triplakísérletüknél a labda kipattant a gyűrűből.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

2. FORDULÓ

SZTE-SZEDEÁK–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 68–65 (18–8, 18–16, 12–20, 20–21)

Szeged, 1200 néző. V: Goda, Győrfy R., Jakab

SZEGED: Kerpel-Fronius G. 2, VULIKICS 25/18, CSEH B. 15/3, FORTUNE 18/9, Records 5. Csere: Polányi 3/3. Edző: Simándi Árpád

KAPOSVÁR: Trammel 6, Paár 4, WILSON 18/6, FILIPOVITY P. 23/6, Parker. Csere: Walker 6, Buzás 3/3, Kis R. 3, Roszics, Puska 2. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–2. 7. p.: 11–6. 12. p.: 18–8. 17. p.: 28–16. 22. p.: 38–24. 25. p.: 38–35. 28. p.: 46–36. 32. p.: 55–47. 35. p.: 61–51. 38. p.: 66–55

Kipontozódott: Kerpel-Fronius G. (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Simándi Árpád: – Az első félidőben ellenállhatatlan támadójátékkal tekintélyes előnyre tettünk szert, és végig vezetve fontos győzelmet arattunk.

Dzunics Braniszlav: – A mérkőzés elején rosszul játszottunk, a második félidőre állt össze csapatunk, és a hajrában több alkalommal is az egyenlítésért támadtunk. A Szeged megérdemelten nyert.