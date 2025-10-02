Férfi kosár NB I: ismét nyert a Szeged, az újonc Kaposvár bánta

A hétvégi nyitó fordulóban az SZTE bravúrral nyert a bajnoki és Magyar Kupa-bronzérmes Atomerőmű csarnokában, ezúttal pedig a mérkőzés első felében már 18 ponttal is vezetett. A somogyiak viszont – akik a hétvégén épphogy alulmaradtak a címvédő Szolnok vendégeként – a negyedik negyedben egy pontra felzárkóztak, majd a hajrában az egyenlítésért támadtak, de az utolsó triplakísérletüknél a labda kipattant a gyűrűből.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
2. FORDULÓ
SZTE-SZEDEÁK–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 68–65 (18–8, 18–16, 12–20, 20–21)
Szeged, 1200 néző. V: Goda, Győrfy R., Jakab
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 2, VULIKICS 25/18, CSEH B. 15/3, FORTUNE 18/9, Records 5. Csere: Polányi 3/3. Edző: Simándi Árpád
KAPOSVÁR: Trammel 6, Paár 4, WILSON 18/6, FILIPOVITY P. 23/6, Parker. Csere: Walker 6, Buzás 3/3, Kis R. 3, Roszics, Puska 2. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–2. 7. p.: 11–6. 12. p.: 18–8. 17. p.: 28–16. 22. p.: 38–24. 25. p.: 38–35. 28. p.: 46–36. 32. p.: 55–47. 35. p.: 61–51. 38. p.: 66–55
Kipontozódott: Kerpel-Fronius G. (38. p.)
MESTERMÉRLEG
Simándi Árpád: – Az első félidőben ellenállhatatlan támadójátékkal tekintélyes előnyre tettünk szert, és végig vezetve fontos győzelmet arattunk.
Dzunics Braniszlav: – A mérkőzés elején rosszul játszottunk, a második félidőre állt össze csapatunk, és a hajrában több alkalommal is az egyenlítésért támadtunk. A Szeged megérdemelten nyert.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Honvéd
|1
|1
|–
|94–70
|1.000
|2
|2. Szeged
|2
|2
|–
|160–152
|1.000
|4
|3. Fehérvár
|1
|1
|–
|98–90
|1.000
|2
|4. Szombathely
|1
|1
|–
|83–79
|1.000
|2
|5. Szolnok
|1
|1
|–
|89–86
|1.000
|2
|6. Kecskemét
|1
|1
|–
|86–83
|1.000
|2
|7. Pécs
|1
|1
|–
|97–95
|1.000
|2
|8. Körmend
|1
|–
|1
|95–97
|0.500
|1
|9. Zalaegerszeg
|1
|–
|1
|83–86
|0.500
|1
|10. Oroszlány
|1
|–
|1
|79–83
|0.500
|1
|11. Paks
|1
|–
|1
|87–92
|0.500
|1
|12. Kaposvár
|2
|–
|2
|151–157
|0.500
|2
|13. Sopron
|1
|–
|1
|90–98
|0.500
|1
|14. Debrecen
|1
|–
|1
|70–94
|0.500
|1