Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: ismét nyert a Szeged, az újonc Kaposvár bánta

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 20:23
null
Fotó: SZTE-Szedeák/FB, archív
Címkék
férfi kosérlabda Szedeák Kaposvár
A Szeged hazai pályán nagy csatában legyőzte az újonc Kaposvárt a férfi kosárlabda NB I csütörtöki mérkőzésén.

A hétvégi nyitó fordulóban az SZTE bravúrral nyert a bajnoki és Magyar Kupa-bronzérmes Atomerőmű csarnokában, ezúttal pedig a mérkőzés első felében már 18 ponttal is vezetett. A somogyiak viszont – akik a hétvégén épphogy alulmaradtak a címvédő Szolnok vendégeként – a negyedik negyedben egy pontra felzárkóztak, majd a hajrában az egyenlítésért támadtak, de az utolsó triplakísérletüknél a labda kipattant a gyűrűből.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
2. FORDULÓ
SZTE-SZEDEÁK–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 68–65 (18–8, 18–16, 12–20, 20–21)
Szeged, 1200 néző. V: Goda, Győrfy R., Jakab
SZEGED: Kerpel-Fronius G. 2, VULIKICS 25/18, CSEH B. 15/3, FORTUNE 18/9, Records 5. Csere: Polányi 3/3. Edző: Simándi Árpád
KAPOSVÁR: Trammel 6, Paár 4, WILSON 18/6, FILIPOVITY P. 23/6, Parker. Csere: Walker 6, Buzás 3/3, Kis R. 3, Roszics, Puska 2. Edző: Dzunics Braniszlav
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–2. 7. p.: 11–6. 12. p.: 18–8. 17. p.: 28–16. 22. p.: 38–24. 25. p.: 38–35. 28. p.: 46–36. 32. p.: 55–47. 35. p.: 61–51. 38. p.: 66–55
Kipontozódott: Kerpel-Fronius G. (38. p.)
MESTERMÉRLEG
Simándi Árpád: – Az első félidőben ellenállhatatlan támadójátékkal tekintélyes előnyre tettünk szert, és végig vezetve fontos győzelmet arattunk.
Dzunics Braniszlav: – A mérkőzés elején rosszul játszottunk, a második félidőre állt össze csapatunk, és a hajrában több alkalommal is az egyenlítésért támadtunk. A Szeged megérdemelten nyert.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Honvéd1194–701.0002
  2. Szeged22160–1521.0004
  3. Fehérvár1198–901.0002
  4. Szombathely1183–791.0002
  5. Szolnok1189–861.0002
  6. Kecskemét1186–831.0002
  7. Pécs1197–951.0002
  8. Körmend1195–970.5001
  9. Zalaegerszeg1183–860.5001
10. Oroszlány1179–830.5001
11. Paks1187–920.5001
12. Kaposvár22151–1570.5002
13. Sopron1190–980.5001
14. Debrecen1170–940.5001

 

 

férfi kosérlabda Szedeák Kaposvár
Legfrissebb hírek

Kétgólos győzelemmel kezdett a Szeged a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
Tegnap, 20:20

NB III-as gólkirályt igazolt a Kozármisleny

Labdarúgó NB II
2025.07.05. 07:01

Schmidt Ádám Kaposváron népszerűsítette a Sportoló nemzet programot

Egyéb egyéni
2025.06.06. 16:58

Férfi röplabda Extraliga: négyen biztosan távoznak az ezüstérmes Kaposvártól

Röplabda
2025.05.28. 17:26

Női röplabda Extraliga: több kezdőjátékos is távozik Kaposvárról – hivatalos

Röplabda
2025.05.14. 16:12

Kiharcolta az első győzelmet a MÁV Előre a férfi röplabda Extraliga döntőjében

Röplabda
2025.05.01. 20:00

Férfi kosárlabda NB I: már csak az NKA Pécs veretlen az alsóházban

Kosárlabda
2025.04.26. 21:20

Sós Csaba elégedett az úszó ob-n látottakkal, s elárulta, minek örült leginkább

Úszás
2025.04.13. 11:43
Ezek is érdekelhetik