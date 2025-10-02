El: Genk–Ferencvárosi TC

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1) – élőben az NSO-n!

Genk, Cegeka Aréna, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök

GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.)– Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O' Dowda (Nagy B., 52.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Varga B. (44.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!