El: Genk–Ferencvárosi TC

2025.10.02. 20:49
Varga Barnabás (balra) a Genk kapuját is fejjel vette be (Fotó: AFP)
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második körében a Ferencváros a belga Genk otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1) – élőben az NSO-n!
Genk, Cegeka Aréna, 21 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Taszosz Szidiropulosz (Polikronisz Kosztarasz, Lazarosz Dimitriadisz) – görögök
GENK: Van Crombrugge – El Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.)– Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura – J. Ito (Y. Medina, 65.), O Hjon Gju, Steuckers (Erabi, 78.). Vezetőedző: Thorsten Fink
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita (Ötvös, 85.), J. Levi (Kanikovszki, 79.), O' Dowda (Nagy B., 52.) – Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Varga B. (44.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

