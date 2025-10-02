Nemzeti Sportrádió

Súlyemelés: Árva Cintia a 20. helyen zárta a súlyemelő-vb-t

2025.10.02. 21:54
Árva Cintia (Fotó: Súlyemelők/FB)
Árva Cintia a 20. helyen végzett összetettben a 48 kilogrammosok között a Fördében zajló súlyemelő-világbajnokság csütörtöki nyitó napján.

Nagy fogyást mutatott be Árva Cintia, hiszen 55 kilogrammról lefelé váltott, s élete első felnőtt-világbajnokságán a 48 kilósok mezőnyében mutatkozott be.

„Fegyelmezetten hozta a súlyát, dietetikussal sokat dolgozott, így ezzel nem volt gond, még alá is ment kicsit” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány.

A norvégiai világbajnokság nyitó napján a B-csoportban bizonyíthatott Árva, aki jól kezdte a szakítást, hiszen sikeresen teljesítette a 66 kilogrammot, utána viszont két rontott kísérlet következett, nem jutott túl a 69 kilón. Hasonlóan járt lökésben is, a 86 kilogramm összejött neki, 90 kilón viszont kétszer rontott. Honfitársnőnk 152 kilogrammos összetett eredménnyel a 20. helyen zárta a világbajnokságot.

„A négy rontott kísérlet nem szerepelt a tervben, viszont így is fontos tapasztalatot szerzett Cintia az új súlycsoportjában, élete első felnőttvébéjén. A felkészülése remekül sikerült, apróságokat kell javítanunk a jövőben. Az előzetes célt helyezésben megközelítettük, ebben sincs nagy hiányérzetünk. Arról nem is beszélve, hogy országos csúcsokat döntött, ami szintén pozitív” – értékelt Gyurkovics Ferenc.

A világbajnokságot összetettben 213 kilogrammos világrekorddal az észak-koreai Ri Szong Gum nyerte meg, szakításban (91 kg) és lökésben (122) is ő diadalmaskodott, utóbbiban ugyancsak világcsúccsal. Ri Szong Gum megvédte világbajnoki címét, tavaly Bahreinben is ő győzött.

SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG (Förde)
Nők. 48 kg. Világbajnok: Ri Szong Gum (Észak-Korea) 213 – világrekord (91, 122 – vr.), 2. Chanu Mirabai (India) 199 (84, 115), 3. Tanjaton Szukcsaroen (Thaiföld) 198 (88, 110), ...20. Árva Cintia 152 (66, 86)

 

