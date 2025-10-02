Nemzeti Sportrádió

Itt a Fradi kezdője: a Varga, Joseph duó rohamoz a Genk ellen

Vágólapra másolva!
2025.10.02. 19:53
Látunk-e ma gólt Varga Barnabástól (Fotó: Getty Images)
Címkék
El FTC Genk
A Ferencváros 21 órától a belga Genk otthonában lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában. Íme, a kezdők!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
21.00: KRC GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!
Genk, Cegeka Arena. Tv: M4 Sport. Vezeti: Szidiropulosz (görög)
GENK: Van Crombrugge – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. Vezetőedző: Thorsten Fink
A kispadon: Moungaga (kapus), Sor, Medina, Karecasz, Bibout, Sattlberger, Nkuba, Mirisola, Adedeji-Sternberg, Palcios, Kongolo, Erabi
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita, Levi, O' Dowda – Varga, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
A kispadon: Radnóti, Gróf (kapusok), Pesics, Yusuf, Zachariassen, Szalai G., Ötvös, Gruber, Kanikovszki, Gólik, Madarász, Nagy B.

 

El FTC Genk
Legfrissebb hírek

Vogel Soma is bevethető az Európai Szuperkupára készülő Ferencvárosban

Vízilabda
7 órája

Nem lesz telt ház a Fradi belgiumi vendégjátékán

Európa-liga
7 órája

Szijjártó Péter: Négy konzul lesz jelen a Genk–Ferencváros helyszínén

Európa-liga
8 órája

Köteles László: Nem kontrákra kellene berendezkednie a Fradinak

Európa-liga
9 órája

Horváth Ferenc: Nagyon sokat jelent nekem a Genk, de a Ferencvároshoz is erős érzelmek fűznek

Európa-liga
13 órája

Győzhet is Belgiumban a Fradi; olimpiát nyerhet „a legjobb Fritsch Robi”

E-újság
20 órája

Önbizalom – Somogyi Zsolt jegyzete

Európa-liga
20 órája

Robbie Keane a Plzen elleni második félidőre építene, és Genkben is fölényre törekszik

Európa-liga
23 órája
Ezek is érdekelhetik