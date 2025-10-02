Itt a Fradi kezdője: a Varga, Joseph duó rohamoz a Genk ellen

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: KRC GENK (belga)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Genk, Cegeka Arena. Tv: M4 Sport. Vezeti: Szidiropulosz (görög)

GENK: Van Crombrugge – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. Vezetőedző: Thorsten Fink

A kispadon: Moungaga (kapus), Sor, Medina, Karecasz, Bibout, Sattlberger, Nkuba, Mirisola, Adedeji-Sternberg, Palcios, Kongolo, Erabi

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Naby Keita, Levi, O' Dowda – Varga, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

A kispadon: Radnóti, Gróf (kapusok), Pesics, Yusuf, Zachariassen, Szalai G., Ötvös, Gruber, Kanikovszki, Gólik, Madarász, Nagy B.