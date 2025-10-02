Nem sikerült a címvédés: elbukta a 80 perces egyiptomi csatát a Veszprém

FÉRFI KÉZILABDA-KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

DÖNTŐ

FC BARCELONA (spanyol)–ONE VESZPRÉM HC 31–30 (13–12, 21–21, 24–25, 26–26, 28–28) – kétszeri hosszabbítás után

Újfőváros, 4000 néző. Vezette: Schulze, Tönnies (németek)

BARCELONA: NIELSEN – GÓMEZ 6 (3), Mem 4, FABREGAS 3, N’GUESSAN 4, Frade 3, Barrufet 5 (4). Csere: Hallgrimsson (kapus), JANC 3, D. Cikusa 1, Carlsbogard, Fernández 1 (1), Makuc 1, S. el-Dera, P. Cikusa. Edző: Carlo Ortega

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 4 (2), REMILI 6, Cindric 2, PESMALBEK 3, Ali Zein, Descat 8 (2). Csere: Appelgren (kapus), Thiagus Petrus, Gáncs-Pető, Adel, MARTINOVIC 6, J. el-Dera 1, Elísson. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 10. p.: 3–5. 16. p.: 6–5. 21. p.: 9–8. 27. p.: 11–11. 33. p.: 13–14. 43. p.: 17–14. 51. p.: 18–18. 56. p.: 20–19. 66. p.: 26–24. 74. p.: 26–28

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 10/8, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Az elődöntő után is mondtam, ha egy csapat így küzd, ahogy mi, akkor az edzőnek büszkének kell lennie. Követtünk el hibákat, ahogy a Barca is, de a játékosaim megint megmutatták, hogy az utolsó percig tudnak harcolni. Mindent megpróbáltunk, nyolcvan percen át küzdöttünk. A magyar kézilabdának fontos, hogy a Veszprém itt van a klubvilágbajnokságon, de az nem jó, hogy a versenynaptár szerint egyből bajnokit kell játszanunk otthon, a srácok nem ezt érdemlik.

ÖSSZEFOGLALÓ

Még el sem kezdődött a One Veszprém HC–Barca férfi kézilabda-klubvilágbajnoki döntő, már volt, ami fűszerezte a találkozót: Xavier Pascual, a Veszprém edzője korábban a katalánokat irányította, amelynek viszont jelenleg az a Carlos Ortega ül a kispadján, aki egykor az Építők edzője volt. Ráadásul a két szakember nem ápol épp baráti kapcsolatot egymással.

A bakonyiak egyiptomi balátlövője, Ahmed Hesam kisebb sérülése miatt ezúttal is hiányzott a keretből, de visszafordított baseballsapkájában ott szurkolt a lelátón. A várakozásoknak megfelelően szorosan indult az összecsapás, mindössze három gólt tudott szerezni a Barca az első 11 percben, mégsem tudott elszakadni az ellenfél. Egyrészt daráltak a védelmek rendesen, egyik csapatnak sem volt könnyű dolga felállt fal ellen, másrészt egymást követték az olykor elkerülhető, kapkodásból született hibák.

A kevés gól másik oka az volt, hogy a két kapus remekül kezdett, a katalán gárdában Emil Nielsen, a másik oldalon Rodrigo Corrales parádézott. Az első félidőben kifejezetten jól kézilabdázott Nedim Remili is, nemcsak három gólt szerzett a szünetig, hanem ő harcolta ki a heteseket. Hugo Descat pedig közben öles léptekkel haladt a gólkirályi cím felé, ugyanis már az első játékrészben négy találatnál járt, ami azt is jelentette, hogy ha a másodikban még háromszor lesz eredményes, átveszi a vezetést a góllövőlistán.

Hatalmas taktikai csata után a félidei szünetre a Barca mehetett egygólos előnnyel, miután Nielsen kivédte a Veszprém utolsó támadásból született lövést, de az első harminc percben inkább a magyar bajnok tartotta kézben a mérkőzést. Hogy mennyire jól működött a feltolt veszprémi védekezés, mutatta, hogy a szünetig a katalánok két átlövője, Dika Mem és Timothey N'Guessan sem tudott érvényesülni, előbbi csak kettő gólt szerzett, utóbbinak pedig mindhárom kísérlete sikertelen volt.

Ha lehet, a második félidőben még nagyobb csata zajlott a pályán, mint az elsőben, a csapatok fej fej mellett haladtak, csaknem hét percig egyáltalán nem esett gól egyik oldalon sem, a kapusok ott folytatták, ahol a szünet előtt abbahagyták. A veszprémi védelem kritikus időszakokban is remekül működött. A korábbi mérkőzéseknek megfelelően Pascual többször is a jobb szélre küldte fel az egyébként balszélső Gáncs-Pető Mátét, aki éppen a döntő napján ünnepelte 18. születésnapját.

A rendes játékidő utolsó tíz perce remekül kezdődött a Veszprém szempontjából, egy elképesztő Corrales-védést követően kiállították az ellenfél irányítóját, Petar Cikusát, majd Gasper Marguc értékesített egy hetest, így újra egyenlő volt az állás. Hét és fél perccel a vége előtt Descat kapott két percet reklamálásért, Michael Appelgren azonban kisegítette azzal, hogy kivédte Daniel Fernández hetesét.

Az elképesztően izgalmas hajrában nem bírtak egymással a csapatok, és 21–21-nél jöhetett a hosszabbítás, amelyben mintha a Veszprém akarta volna jobban a győzelmet, de a következő tíz perc sem hozott döntést, a Barca rövid idő alatt kétgólos hátrányból is felállt. Az óriási csata mellett Ali Zein „szaltója” is borzolta a kedélyeket, aki egy hatalmas felugrásnál egyszerűen előrefelé átesett a sáncon, szerencsére azonban nem ütötte meg nagyon magát, folytatta a játékot, a lelátón szurkoló családját láthatóan jobban megviselte az eset.

A Barca ekkor már végig hét a hat ellen támadott, de az Építők tartotta magát, sőt, a második ráadás utolsó perceiben megvolt a lehetősége a végső győzelemre, de az egyiptomi beálló, Ahmed Adel a kapusba lőtte a ziccerét, a katalánok pedig nyolcvanpercnyi kiélezett küzdelem után, hét másodperccel a vége előtt egy üres kapus góllal 31–30-ra legyőzték a Veszprémet, és történetük során hatodszor is megnyerték a klubvilágbajnokságot.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

A 3. HELYÉRT

SC Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi) 32–23

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Zamalek (egyiptomi)–Al-Sardzsa (arab emírségekbeli) 28–28

A párharc győztese: a Zamalek, 57–54-es összesítéssel

A 7. HELYÉRT

Taubaté (brazil)–California Eagles (egyesült államokbeli) 35–25

A KLUBVILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

1. Barca (spanyol)

2. VESZPRÉM

3. Magdeburg (német)

4. Al-Ahli (egyiptomi)

5. Zamalek (egyiptomi)

6. Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)

7. Taubaté (brazil)

8. California Eagles (egyesült államokbeli)

9. Sydney University (ausztrál)

A KLUBVILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA

Kapus: Emil Nielsen (Barcelona)

Jobbszélső: Aleix Gómez Abello (Barcelona)

Jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)

Irányító: Gísli Kristjánsson (Magdeburg)

Balátlövő: Timothey N’Guessan (Barcelona)

Balszélső: Hugo Descat (Veszprém)

Beálló: Magnus Saugstrup (Magdeburg)

MVP: Rodrigo Coralles (Veszprém)

Gólkirály: Descat 28 góllal