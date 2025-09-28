Kétszeri hátrány után be kellett érnie a döntetlennel a hajrában büntetőt hibázó KTE-nek

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE−AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1549 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Haris (Bocskay, 87.), Eördögh – Merényi (Czékus, 60.), Banó-Szabó (Farkas B., 87.) – Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter (Helembai, 68.) – Dencinger (Simon A., 74.), Farkas A. – Szabó B. (Fejős, 68.), Magyar, Mondovics – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Derekas (40., 62.), ill. Mondovics (38.), Bányai (56.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Nagy iramú, jó meccset játszottunk, büszke vagyok a csapatra, hogy kétszer is hátrányból álltunk talpra. Ezen a meccsen nem fért bele, hogy döntő pillanatokban hibázzunk.

Tóth Balázs: – A tizenegyes után nekünk is megvoltak a helyzeteink, sajnos kimaradtak. Reális eredmény született.

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az egymás után két bajnoki sikert arató Kecskemét az eddig kiválóan szereplő Csákvár ellen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Tapogatózó játékkal indult a két élmezőnyhöz tartozó gárda csatája, így a kapuk eleinte nem igazán forogtak veszélyben, noha Bányai lövését a 2. percben azért ki kellett tolnia Vargának. Alapvetően a hazaiak távoli lövésekkel próbálkoztak, amikben kevés veszély volt, míg a Csákvár a gyors átmenetekben bízott. A 35. percben ugyanakkor Merényi a kapufát találta el, s noha ekkor a hazai gól volt inkább benne a levegőben, egy labdaszerzés után Mondovics pillanatok alatt lehűtötte a kedélyeket. Gyorsan jött viszont Derekas révén a KTE válasza, így döntetlennel vonultak öltözőbe a felek.

Jó iramot diktáltak a második félidő elején a csapatok, Vargának rögtön bravúrt is be kellett mutatnia Szabó Bence megpattanó lövésénél. Megint a vendégek kerültek aztán előnybe, egy szögletnél elaludt a KTE, amit Bányai használt ki, de megint gyorsan jött a válasz, Derekas ugyancsak egy sarokrúgás után volt eredményes. A KTE fordíthatott is volna, de Beke a lécre bombázta a Czékus által kiharcolt büntetőt, így maradt a döntetlen. 2–2