Kétszeri hátrány után be kellett érnie a döntetlennel a hajrában büntetőt hibázó KTE-nek

2025.09.28. 20:49
Csákvár archív (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
A labdarúgó NB II 8. fordulójában az ötödik Kecskemét a harmadik helyezett Csákvárt fogadta. A találkozó nagy csatát, négy gólt, valamint egy kihagyott hazai büntetőt hozott, így végül mindkét csapat egy ponttal gazdagodott (2–2).

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE−AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–2 (1–1)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1549 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Derekas, Haris (Bocskay, 87.), Eördögh – Merényi (Czékus, 60.), Banó-Szabó (Farkas B., 87.) – Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál, Umathum, Tifán-Péter (Helembai, 68.) – Dencinger (Simon A., 74.), Farkas A. – Szabó B. (Fejős, 68.), Magyar, Mondovics – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs 
Gólszerző: Derekas (40., 62.), ill. Mondovics (38.), Bányai (56.)
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Nagy iramú, jó meccset játszottunk, büszke vagyok a csapatra, hogy kétszer is hátrányból álltunk talpra. Ezen a meccsen nem fért bele, hogy döntő pillanatokban hibázzunk.
Tóth Balázs: – A tizenegyes után nekünk is megvoltak a helyzeteink, sajnos kimaradtak. Reális eredmény született.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az egymás után két bajnoki sikert arató Kecskemét az eddig kiválóan szereplő Csákvár ellen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Tapogatózó játékkal indult a két élmezőnyhöz tartozó gárda csatája, így a kapuk eleinte nem igazán forogtak veszélyben, noha Bányai lövését a 2. percben azért ki kellett tolnia Vargának. Alapvetően a hazaiak távoli lövésekkel próbálkoztak, amikben kevés veszély volt, míg a Csákvár a gyors átmenetekben bízott. A 35. percben ugyanakkor Merényi a kapufát találta el, s noha ekkor a hazai gól volt inkább benne a levegőben, egy labdaszerzés után Mondovics pillanatok alatt lehűtötte a kedélyeket. Gyorsan jött viszont Derekas révén a KTE válasza, így döntetlennel vonultak öltözőbe a felek. 
Jó iramot diktáltak a második félidő elején a csapatok, Vargának rögtön bravúrt is be kellett mutatnia Szabó Bence megpattanó lövésénél. Megint a vendégek kerültek aztán előnybe, egy szögletnél elaludt a KTE, amit Bányai használt ki, de megint gyorsan jött a válasz, Derekas ugyancsak egy sarokrúgás után volt eredményes. A KTE fordíthatott is volna, de Beke a lécre bombázta a Czékus által kiharcolt büntetőt, így maradt a döntetlen. 2–2

 

