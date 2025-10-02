Nemzeti Sportrádió

Egészségi panaszok miatt helikopteres mentést kértek a Magyar Dhaulagiri Expedíció hegymászójának

2025.10.02. 18:23
Klein Dávid és Nagy Márton (Fotó: Klein Dávid/Facebook)
Klein Dávid Nagy Márton hegymászás
Nagy Márton hegymászó, a Magyar Dhaulagiri Expedíció tagja csütörtökre virradóan rendkívül súlyos gyomorpanaszokra ébredt, ezért helikopteres kiemelése előkészítés alatt van – írta társa, Klein Dávid alpinista csütörtökön a Facebook-oldalán.

Klein Dávid arról számolt be, hogy Nagy Márton csütörtök hajnalban kezdődő panaszai miatt műholdas telefonon konzultált orvosokkal, majd gyógyszeres kezelést nyújtott az alpinistának. Ezt követően a csütörtök reggeli órákban kezdeményezte a helikopteres mentést a hegymászók biztosításához kapcsolódó Redpoint Travel Protection (American Alpine Club) szervezeten keresztül, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a helikopter még nem tudott felszállni. A tájékoztatás szerint Klein Dávid elkíséri alpinista társát a nepáli Pokhara városba, és az alpinista állapotának javulása esetén egy-két napon belül együtt térnek majd vissza az alaptáborba.

A bejegyzés szerint amennyiben Nagy Márton képtelen lenne folytatni az expedíciót, Klein Dávid egyedül kísérli majd meg elérni oxigénpalack használata nélkül a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsát.

A két hegymászó szeptember 16-án érte el a nepáli Dhaulagiri hegycsúcs 4750 méter magasan fekvő alaptáborát. Céljuk az volt, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a hegy csúcsát. Az elmúlt hetekben két sikeres akklimatizációs kört hajtottak végre a hegyen.

 

