Három vesztes bajnoki után nyert újra az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE−FC AJKA 0–2 (0–0)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 850 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Mikló – Harsányi I. (Sármány, 75.), Szabó B. (Pelles, 75.), Zsolnai (Pusztai, 85.), Nagy G. (Kóródi, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, a szünetben) Vezetőedző: Csató Sándor

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Katona I., 75.) – Tóth G., Csizmadia Z., Mohos (Sejben, 60.), Szabó M. (Doncsecz, 55.) – Cipf (Kenderes, 75.), Herjeczki (Kirchner, 55.) Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Mohos (54.), Katona I. (80.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az egész mérkőzésen nagyon lagymatagon, pontatlanul játszottunk. Azt hittem, hogy a kihagyott büntető feldob bennünket, volt is egy-két értékelhető akciónk. Nem voltunk jók a kapu előtt, de a mezőnyben is gyengén játszottunk.

Horváth András: – Három elveszített bajnoki mérkőzés után érkeztünk Békéscsabára, de mentálisan erősek voltunk. Utólag még örültem is annak, hogy a tizenegyes nem ment be, mert éreztem, hogy lesz még gól a mérkőzésen. A legjobbkor rúgtuk mindkettőt. Nagyon jól szálltak be a cserejátékosok, egy csapatnak így kell kinéznie. Büszke vagyok a játékosokra.



ÖSSZEFOGLALÓ

Elnémult az Előre szurkolótábora a 6. percben, amikor Nagy Gergő szabálytalansága után jogos büntetőt kapott az Ajka, de Cipf Dominik tizenegyesét védte Takács János, a csabaiak 25 éves kapusa. A lila-fehérek átvették a játék irányítását és a különösen aktív Harsányi István révén gyors egymás után két nagy helyzetet is elpuskáztak. Lüktető, jó iramú volt a játék, mindkét gárda igyekezett gyors támadásokat vezetni, de vagy a kapusok, vagy a védelem tisztázott.

A szünet után egy Harsányi-helyzettel kezdett a Békéscsaba, de gyakorlatilag ez volt az utolsó jelentősebb hazai ziccer a félidőben. Nem sokkal ezután a vendégek egy szép összjáték után lőtt bombagóllal megszerezték a vezetést és a kinyíló csabai védelem a hajrában újra összehozott egy gólt. Az Ajka sokkal hatékonyabban és pontosabban játszott a hazai kapu előtt és teljesen megérdemelten vitte el a három bajnoki pontot, 0–2.

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen Békéscsaba az előző három bajnokiját elbukó Ajkával szemben.