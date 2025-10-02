„Már nem csak a kupákért teniszezem” – a visszatéréséről beszélt Novak Djokovics

Novak Djokovics legutóbb az amerikai nyílt bajnokság (US Open) elődöntőjében lépett pályára, ahol kikapott a későbbi győztes spanyol Carlos Alcaraztól. A 24-szeres Grand Slam-győztes, olimpiai bajnok legenda ezt követően szünetet tartott, miközben két nagy riválisa, Jannik Sinner Pekingben, Alcaraz Tokióban versenyzett.

A szerbek klasszisa sokak örömére a sanghaji 1000-es tornán visszatér a pályára. Az 1. fordulóban erőnyerőként nem kellett pályára lépnie, a második körben pedig egy másik korábbi majorbajnokkal, Marin Ciliccsel találkozik magyar idő szerint pénteken, várhatóan 12.30-tól. A meccs előtt a 4. helyen kiemelt Djokovicsot egyebek mellett arról kérdezték, hogy 38 évesen még milyen céljai vannak a jövőben: „Még mindig szeretnék fej fej mellett versenyezni Carlosszal és Jannikkal a Grand Slam-tornákon. Ha ellenük nem vagy százszázalékosan felkészülve fizikailag, akkor az egész játékod szenvedős. Tudom, hogy nehéz legyőzni őket öt szettből álló meccsen, mivel fizikailag nem vagyok már olyan fitt, mint ők. Úgy érzem, egy három szettből álló meccsen vagy egy olyan tornán, amely csak hét napig tart, van a legnagyobb esélyem a győzelemre vagy egy jelentős eredmény elérésére” – válaszolta Djokovics.

„A világ két legjobb játékosa ellen elveszített meccseken kívül azt hiszem, nagyon jól játszottam a Grand Slam-tornákon, hiszen mindegyiken az elődöntőbe jutottam – értékelte saját idei teljesítményét Djokovics. – Ez sokat elárul a szintemről és a kiegyensúlyozottságomról, szóval ezzel meg vagyok elégedve. Ugyanakkor van egy olyan részem, amely mindig győztes és bajnok szeretne lenni.”

Amennyiben Djokovics legyőzi Cilicet a sanghaji torna második fordulójában, és a folytatásban is sikeresen menetel, az elődöntőben Sinnerrel találkozhat. A szerb klasszis elmondta, senki ellen nem szeret veszíteni, a legjobbak ellen pedig pláne: „Nem ideális helyzet, amikor fontos meccseket játszol és veszítesz a világ legjobb játékosai ellen. Ez azonban nem tántorít el a folytatástól; már nem csak eredményekért és a kupákért teniszezem, vannak más okok is, amiért folytatom. Például az emberek szeretetéért és a tenisz fejlődéséhez való hozzájárulásért.”

Djokovics végül arról beszélt, hogy egyáltalán nem támogatja a jelenlegi versenynaptárat, amely szerinte nagyon zsúfolt, és versenytársai nemtörődöm hozzáállását is kifogásolja emiatt, kiengedve ezzel a szellemet a palackból: „Mindig is ellene voltam, hogy két hétre hosszabbítsák meg az ezres tornákat, mert nem hiszem, hogy ez jót tenne a játékosoknak. Ugyanakkor azt is látom, hogy a játékosok kötelezettségekről beszélnek, és még bemutató-meccsekre is jelentkeznek. Ez egy kicsit ellentmondásos. Mi, teniszezők nem vagyunk elég egységesek, panaszkodunk, de nem tesszük meg, ami szükséges lenne a dolgok megváltoztatásához.”