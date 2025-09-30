Szerdai sportműsor: Marozsán–Wawrinka Sanghajban, Barcelona–PSG a Bajnokok Ligájában

OKTÓBER 1., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)

21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)

21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)

21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)

ANGOL CHAMPIOSHIP

21.00: QPR–Oxford United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, rájátszás, wild card mérkőzés

Csütörtök, 0.01: New York Yankees–Boston Red Sox (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Franciaország

14.20: női időfutam (Zsankó Petra), 24 km

15.45: férfi időfutam, 24 km

Tour of Langkawi

7.25: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

Horvát körverseny

14.00: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs

18.00: DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Győri Audi ETO KC–Váci NKSE (Tv: M4 Sport)

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC

MAGYAR KUPA

Nők, 2. forduló

18.00: Érd–Szigetszentmiklós NKSE

18.30: Zengő Alföld Orosházi KA–Békéscsabai Előre NKSE

Férfiak, 3. forduló

18.00: NEKA–CYEB-Budakalász

18.00: ÓAM-Ózdi KC–PLER-Budapest

18.30: Tatai AC–Carbonex-Komló

18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd

18.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: UNI Győr–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: TFSE-MTK–Csata TKK

18.00: TARR KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

19.30: Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)

19.45: Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol)

SALAKMOTOR

18.45: Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP-torna, Sanghaj, 1. forduló (a 64 közé jutásért)

6.30: Fucsovics Márton–Jaume Munar (spanyol)

14.00 után: Marozsán Fábián–Stan Wawrinka (svájci)

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking (Tv: Match4)

5.30: férfiak, páros, döntő

8.30: nők, egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 125-ös torna, Szucsou

4.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 1. forduló

7.30 után: Gálfi Dalma–Julija Putyinceva (kazah)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Kaposvári VK–Szegedi VE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Németh Kornél, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Hogyan állna fel minden idők legjobb Tatabányája? Vendégünk Buzgó József és Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Madarász Róbert rendőr alezredes, a készenléti rendőrség lovas alosztályának vezetője a vonalban a Nemzeti Vágtával kapcsolatban

9.00: László Csaba a vonalban

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A sydney-i olimpia utolsó három órája, amely magyar éremesőt hozott

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: 25 éve zárult a sydney-i olimpia. Vendég: Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Storcz Botond olimpiai bajnok kajakos

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Thury Gábor

17.00: Az idősek világnapja. Beszélgetés Kamuti Jenő korábbi világbajnok, olimpiai ezüstérmes tőrvívóval

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: 25 éve zárult a sydney-i olimpia. Vendég: Farkas Andrea olimpiai ezüstérmes kézilabdázó

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: 25 éve zárult a sydney-i olimpia. Visszaemlékezések a Magyar Rádió kommentátoraival

19.00: Idősek világnapja. Sákovicsné Dömölky Lídia, Nagy László, Kertész Alice, Nagy Antal – interjúk

20.30: Bányaomlások – a bányászcsapatok története

22.30: Sportvilág