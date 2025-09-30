Szerdai sportműsor: Marozsán–Wawrinka Sanghajban, Barcelona–PSG a Bajnokok Ligájában

OKTÓBER 1., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
ANGOL CHAMPIOSHIP
21.00: QPR–Oxford United (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, rájátszás, wild card mérkőzés
Csütörtök, 0.01: New York Yankees–Boston Red Sox (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Országúti Európa-bajnokság, Franciaország
14.20: női időfutam (Zsankó Petra), 24 km
15.45: férfi időfutam, 24 km
Tour of Langkawi
7.25: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
Horvát körverseny
14.00: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs
18.00: DVSC Schaeffler–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Győri Audi ETO KC–Váci NKSE (Tv: M4 Sport)
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Alba Fehérvár KC
MAGYAR KUPA
Nők, 2. forduló
18.00: Érd–Szigetszentmiklós NKSE
18.30: Zengő Alföld Orosházi KA–Békéscsabai Előre NKSE
Férfiak, 3. forduló
18.00: NEKA–CYEB-Budakalász
18.00: ÓAM-Ózdi KC–PLER-Budapest
18.30: Tatai AC–Carbonex-Komló
18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Budai Farkasok-Rév
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd
18.00: DVTK HUNTHERM–Vasas Akadémia
18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda
18.00: UNI Győr–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: TFSE-MTK–Csata TKK
18.00: TARR KSC Szekszárd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
19.30: Monaco (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)
19.45: Fenerbahce (török)–Paris Basketball (francia)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Valencia (spanyol)
SALAKMOTOR
18.45: Nemzetek Kupája, elődöntő, Torun (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP-torna, Sanghaj, 1. forduló (a 64 közé jutásért)
6.30: Fucsovics Márton–Jaume Munar (spanyol)
14.00 után: Marozsán Fábián–Stan Wawrinka (svájci)
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking (Tv: Match4)
5.30: férfiak, páros, döntő
8.30: nők, egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 125-ös torna, Szucsou
4.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 1. forduló
7.30 után: Gálfi Dalma–Julija Putyinceva (kazah)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
19.00: Kaposvári VK–Szegedi VE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Németh Kornél, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Hogyan állna fel minden idők legjobb Tatabányája? Vendégünk Buzgó József és Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Madarász Róbert rendőr alezredes, a készenléti rendőrség lovas alosztályának vezetője a vonalban a Nemzeti Vágtával kapcsolatban
9.00: László Csaba a vonalban
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A sydney-i olimpia utolsó három órája, amely magyar éremesőt hozott
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: 25 éve zárult a sydney-i olimpia. Vendég: Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Storcz Botond olimpiai bajnok kajakos
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Thury Gábor
17.00: Az idősek világnapja. Beszélgetés Kamuti Jenő korábbi világbajnok, olimpiai ezüstérmes tőrvívóval
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: 25 éve zárult a sydney-i olimpia. Vendég: Farkas Andrea olimpiai ezüstérmes kézilabdázó
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: 25 éve zárult a sydney-i olimpia. Visszaemlékezések a Magyar Rádió kommentátoraival
19.00: Idősek világnapja. Sákovicsné Dömölky Lídia, Nagy László, Kertész Alice, Nagy Antal – interjúk
20.30: Bányaomlások – a bányászcsapatok története
22.30: Sportvilág