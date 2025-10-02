Izrael tagsága nincs veszélyben, Infantino szerint a FIFA nem képes megoldani geopolitikai problémákat

A zürichi központjában tartott ülést a FIFA Tanács (korábbi nevén Végrehajtó Bizottság), és bár hiába várták sokan, a testület nem vizsgálta Izrael ügyét. Gianni Infantino, a szervezet elnöke a beszédében azért érintette a témát, mint fogalmazott, „a FIFA a labdarúgás erejével igyekszik összehozni az embereket ebben a megosztott világban” – írja a BBC.

„Együttérzünk azokkal, akik megszenvedik a világ különböző konfliktusait, amelyekből jó néhány van napjainkban. A legfontosabb, melyet a futball képes közvetíteni, az a béke és az összefogás üzenete. A FIFA nem tud megoldani geopolitikai problémákat, de képes és köteles is világszerte népszerűsíteni a labdarúgást azzal, hogy kihasználja egységbe kovácsoló, oktatási, kulturális és humanitárius értékeit” – mondta a nemzetközi szövetség első embere.

Az emberi jogokért küzdő civil szervezet, az Amnesty International már sürgette a FIFA-t és az európai szövetséget, az UEFA-t, hogy függesszék fel az Izraeli Labdarúgó-szövetség tagságát, vagyis zárják ki válogatottját és klubcsapatait a különböző versenysorozatokból.

Victor Montagliani, a FIFA alelnöke és a Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációjának (CONCACAF) elnöke szerdán arról beszélt, hogy az esetleges kizárás az UEFA hatáskörébe tartozik: „Mindenekelőtt Izrael UEFA-tagállam, ez ugyanaz, mint hogy a tagszövetségekkel a saját régiómban nekem kell foglalkoznom. Ez az ő feladatuk, nekik kell dönteniük az ügyben.”

Az izraeli válogatott a vb-selejtezős csoportjában jelenleg a harmadik helyen áll Norvégia és Olaszország mögött, míg a klubcsapatok közül egy van még versenyben, a Maccabi Tel-Aviv az Európa-ligában szerepel.

Mint az ESPN kiemeli, többek között a norvég és a török szövetség volt az, amely szerette volna, hogy a FIFA Tanács szavazzon az izraeli csapatok kizárásáról. Eközben az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a múlt héten kijelentette, mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák Izrael kizárását, megvédve ezzel a labdarúgásban betöltött szerepét.

A 2023 óta tartó Izrael és Hamász közötti háború kapcsán az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) tényfeltáró bizottsága nemrégiben jelentésében azt közölte, joggal feltételezhető, hogy a nemzetközi jogban népirtásnak minősülő öt cselekmény közül Izrael négyet elkövetett Gázában.