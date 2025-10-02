Nemzeti Sportrádió

Izrael tagsága nincs veszélyben, Infantino szerint a FIFA nem képes megoldani geopolitikai problémákat

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 20:38
null
Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA Izrael Gianni Infantino
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tanácsának csütörtöki ülésén nem került be a napirendi pontjai közé Izrael tagságának esetleges felfüggesztése, csapatainak kizárása. Gianni Infantino elnök arról beszélt, hogy a FIFA nem képes megoldani geopolitikai problémákat.

A zürichi központjában tartott ülést a FIFA Tanács (korábbi nevén Végrehajtó Bizottság), és bár hiába várták sokan, a testület nem vizsgálta Izrael ügyét. Gianni Infantino, a szervezet elnöke a beszédében azért érintette a témát, mint fogalmazott, „a FIFA a labdarúgás erejével igyekszik összehozni az embereket ebben a megosztott világban” – írja a BBC.

„Együttérzünk azokkal, akik megszenvedik a világ különböző konfliktusait, amelyekből jó néhány van napjainkban. A legfontosabb, melyet a futball képes közvetíteni, az a béke és az összefogás üzenete. A FIFA nem tud megoldani geopolitikai problémákat, de képes és köteles is világszerte népszerűsíteni a labdarúgást azzal, hogy kihasználja egységbe kovácsoló, oktatási, kulturális és humanitárius értékeit” – mondta a nemzetközi szövetség első embere.

Az emberi jogokért küzdő civil szervezet, az Amnesty International már sürgette a FIFA-t és az európai szövetséget, az UEFA-t, hogy függesszék fel az Izraeli Labdarúgó-szövetség tagságát, vagyis zárják ki válogatottját és klubcsapatait a különböző versenysorozatokból. 

Victor Montagliani, a FIFA alelnöke és a Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációjának (CONCACAF) elnöke szerdán arról beszélt, hogy az esetleges kizárás az UEFA hatáskörébe tartozik: „Mindenekelőtt Izrael UEFA-tagállam, ez ugyanaz, mint hogy a tagszövetségekkel a saját régiómban nekem kell foglalkoznom. Ez az ő feladatuk, nekik kell dönteniük az ügyben.”

Az izraeli válogatott a vb-selejtezős csoportjában jelenleg a harmadik helyen áll Norvégia és Olaszország mögött, míg a klubcsapatok közül egy van még versenyben, a Maccabi Tel-Aviv az Európa-ligában szerepel.

Mint az ESPN kiemeli, többek között a norvég és a török szövetség volt az, amely szerette volna, hogy a FIFA Tanács szavazzon az izraeli csapatok kizárásáról. Eközben az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a múlt héten kijelentette, mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák Izrael kizárását, megvédve ezzel a labdarúgásban betöltött szerepét.

A 2023 óta tartó Izrael és Hamász közötti háború kapcsán az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) tényfeltáró bizottsága nemrégiben jelentésében azt közölte, joggal feltételezhető, hogy a nemzetközi jogban népirtásnak minősülő öt cselekmény közül Izrael négyet elkövetett Gázában.

 

FIFA Izrael Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Este és éjjel lennének a jövő évi vb-n az európai élcsapatok meccsei

Foci vb 2026
10 órája

Szerdán indul a jegyértékesítés a 2026-os labdarúgó-vb-re

Foci vb 2026
Tegnap, 14:50

Virtualizált futballélmény – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.09.29. 23:35

Vb 2026: pontlevonással büntették Dél-Afrikát, történelmi esélyt kapott Benin a kijutásra

Foci vb 2026
2025.09.29. 17:32

Felfüggeszthetik az izraeli kosárcsapatokat, ha a NOB azt javasolja

Kosárlabda
2025.09.27. 10:27

A FIFA a 2030-as vb 64 csapatosra bővítéséről tárgyalt

Foci vb 2026
2025.09.24. 15:02

Kiberbűnözők károsították meg a Ferencvárost és a Rijekát

Labdarúgó NB I
2025.09.23. 10:54

Vb-kijutásába is kerülhet Dél-Afrikának a jogosulatlan játékos szerepeltetése

Foci vb 2026
2025.09.19. 11:25
Ezek is érdekelhetik