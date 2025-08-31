Magabiztos győzelmet aratott a Vasas

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VASAS FC 0–4 (0–3)

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bornemissza Norbert, Szalai Balázs)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N. (Bodrogi, a szünetben), Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Dóra D. (Bíró, a szünetben) – Szalka (Kócs-Washburn, 68.), Máté Cs. (Bakó, a szünetben), Babinszky – Pesti (Jelena, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Hidi M. S. (Hős, 80.), Urblík J., Cseke (Rab B., 65.) – Radó (Pethő, 65.), Tóth M. (Horváth R., 80.), Molnár Cs. (Zimonyi, 80.) Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Radó (13.), Urblík (29.), Hidi M. S. (31.), Girsik (77.)

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Az első félidőben karakter nélkül, férfiatlanul játszottunk, az borzasztó volt. De az elmúlt két hét történésének tükrében nehéz lett volna tiszta fejjel futballozni, bár ezt nem felmentésként mondom.

Erős Gábor: – Részvétem a hazaiaknak a gyászuk miatt. Örülök a sikerünknek, mert nemcsak gólokat szereztük, hanem helyzeteket is kialakítottunk. Azt a Vasast láttam, amelyet a továbbiakban is a pályán szeretnék tudni.

Radó András (balra) nyitotta meg a gólok sorát (Fotó: Vasas FC/Somogyi Dániel)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés egy megemlékezéssel kezdődött, Feleki Attila klubtulajdonostól búcsúztak el a kozármislenyiek. A mérkőzés ennek megfelelően is kezdődött, a Kozármisleny enerváltan, lassan kezdett, a Vasas játékosain pedig érződött, hogy együttérezve, de a három pontért érkeztek Baranyába. Uralták a pályát, fölényben játszottak és már a mérkőzés 13. percében megszerezték a vezetést Radó révén. Aztán a félidő derekán máris kettővel vezettek, miután egy szöglet után Urblík József fejelt a kapuba. A teljesen megzavarodott hazai csapat két perccel később elkövetett egy nagy hibát, és egy eladott labdával Hidi M. S. ment el a kapuig, és a harmadik Vasas-találattal megpecsételte a három pont sorsát. Ezt követően még kellett egy Lékai-bravúr ahhoz, hogy ne legyen nagyobb a különbség, sőt, még egy kapufája is volt a vendégcsapatnak.

Tóth Milánra (77) ezúttal nagyon figyeltek a kozármislenyi védők (Fotó: Vasas FC/Somogyi Dániel)

Aztán a szünetben négy helyen változtatott a hazai csapat és más felfogásban érkezett ki a második játékrészre. Negyed óráig átvették a kezdeményezést a baranyaiak, mindent elkövettek a szépítő találat megszerzéséért, de a Vasa ezt az időszakot átvészelte. A mérkőzés végére ismét fölénybe kerültek a fővárosiak, és Girsik révén négyre növelték az előnyüket. A találkozó így egy fölényes Vasas-győzelemmel ért véget, a nyeretlen Kozármisleny pedig a válogatott szünet alatt rendezheti sorait. 0–4

A hajrában Girsik Attila (68) is betalált (Fotó: Vasas FC/Somogyi Dániel)

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a nyeretlenül utolsó HR-Rent Kozármisleny a feljutásért harcoló, de már két vereséget is begyűjtő Vasas ellen.