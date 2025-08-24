A Kecskemét ellen szerezte meg első bajnoki győzelmét a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0)

Budapest, BMTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Vad Anita, Halmai Kristóf)

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. – Varga Balázs (Nándori, 90+1.), Posztobányi (Németh M., 83.), Stumpf (Herczeg B., 82.) – Kovács D. (Hajdú R., 66.), Vasvári (Bukta, 90+1.). Vezetőedző: Mészöly Géza

KTE: Varga Bence – Szabó A. (Bolyki, 76.), Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki M., 70.), Banó-Szabó (Vattay, 63.), Kovács B., Győrfi M. (Bolgár, a szünetben) – Pálinkás, Merényi (Czékus, a szünetben). Vezetőedző: Gera Zoltán

Gólszerző: Szabó A. (33. – öngól), Vasvári (74.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Nagyon szervezett és taktikailag fegyelmezett volt a csapat, mindenki akarta a győzelmet. Külön öröm számomra a három pont mellett az, hogy megőriztük kapunkat a góltól. Kifejezetten erős Kecskemétet győztünk le, bízom benne, hogy ez nagy lökést ad a csapatnak a jövőre nézve.

Gera Zoltán: – Rövid leszek, az ellenfél jobban játszott! Sajnos mi önmagunk árnyéka voltunk, nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártunk volna magunktól. Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelték a győzelmet!

ÖSSZEFOGLALÓ

Három és fél év után találkozott újra egymással a Budafok és a Kecskemét bajnoki mérkőzésen. A fővárosiak a tabella utolsó helyen állva várták a találkozó kezdetét, a vendég lila-fehérek hat pontot gyűjtve hetedikként léphettek pályára a Promontor utcában. A Budafok egy hete a tabella első helyén álló Csákvár otthonában szenvedett vereséget, míg a kecskemétiek hétfőn hazai pályán győzték le az NB II-ben is gyengélkedő Videoton FC Fehérvárt. A két csapat legutóbbi hat összecsapásán a Budafok mindössze egyetlen pontot tudott szerezni, így minden előjel arra utalt, hogy a kecskemétiek a találkozó esélyesei.

Kevés dolga akadt ma a kapusoknak (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

Jobban is kezdték a találkozót a vendégek, de az első tizenöt percben csak labdabirtoklási fölényt tudtak kialakítani a kecskemétiek. Ezután fokozatosan átvette a játék irányítását a Budafok, a hazaiak több helyzetet is ki tudtak dolgozni Varga Bence kapuja előtt. A 33. percben Kovács Dávid ívelése talán nem talált volna társat a tizenhatoson belül, de Szabó Alex olyan szerencsétlenül fejelte el a labdát a kapujából kilépő csapattárs, Varga Bence elől, hogy az a kecskeméti kapu közepében kötött ki. A vezetés megszerzése után is a hazaiak támadtak többet, de sem Vasvári, sem Kovács nem tudott a kapuba találni, előbbit csak a kapufa akadályozta meg a gólszerzésben.

A rutinos Kovács Dávid volt a hazaiak egyik legjobbja (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A második félidő első húsz percében gyakorlatilag ugyanaz történt, mint a találkozó kezdetén. A vendégek birtokolták többet a labdát, de a budafoki kapu elé alig-alig tudtak eljutni. Gera Zoltán több cserét is végrehajtott, de a frissen beálló játékosok sem tudtak sokat hozzátenni a csapat teljesítményéhez. A 74. percben aztán hibázott a kecskeméti védelem, a csereként beállt Hajdú Roland remekül passzolt Vasvári Zoltánhoz, aki 12 méterről a jobb felső sarokba lőtt. A Kecskemét enerváltan játszott ma, a Budafok megérdemelten szerezte meg első bajnoki győzelmét az új idényben. 2–0

PERCRŐL PERCRE