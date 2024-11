Meglepetés a Bozsik Arénában: az utolsó helyezett Honvéd legyőzte a Vasast

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–VASAS FC 1–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 2970 néző. Vezette: Antal Péter (Mohos Milán, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel – Bévárdi, Pauljevics, Ene, Benczenleitner, Hangya – Holman (Keresztes N., 61.), Kesztyűs B. (Sigér Á., 90+4.), Somogyi Á. – Ihrig-Farkas (Pekár I., 90.), Medgyes Z. (Csilus T., 90.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor, Doktorics – Cseke B. – Mamusits (Bodnár G., 32.), Kapornai (Németh B., 60.), Urblík J. – Tóth M. (Rácz B., 71.), Radó. Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Keresztes N. (82.)

Kiállítva: Ene (87.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – A meccs elején jobban le kellett volna játszanunk a labdaszerzéseinket, s a kontráink után több lehetőséget kellett volna kialakítani, emiatt hiányérzetem van. Tudtam, ha jól védekezünk és nem kapunk gólt, lesz egy lehetőségünk… Bejött.

Pintér Attila: – Tipikus egygólos meccs volt, de ez most nem biztos, hogy igaz. Megvoltak a lehetőségeink, nem tudtunk élni vele. Tanulnunk kell ebből a meccsből.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az NB I-ben az utóbbi időben már nem lett volna meglepő, de azért az NB II-ben mégiscsak furcsán hangzott a kezdés előtt az, hogy a sereghajtó Budapest Honvéd fogadta a tabella 3. helyét elfoglaló Vasast. Ráadásul az már a kezdő sípszó előtt is biztosnak volt mondható, hogy a kispestiek az évet az utolsó helyen zárják a bajnokságban. Ellenben az angyalföldieknek egy győzelem esetén még arra is esélyük lett volna, hogy az élről várják majd a 2025-ös folytatást.

A kezdés előtt mindkét tábor rendkívül látványos koreográfiát mutatott be, a hazaiak ráadásul ezzel egybekötve segélykiáltást is intéztek a nagyközönség felé. A mérkőzés első nagyobb helyzete a Vasas előtt adódott, a 9. percben Iyinbor fejesét Tujvelnek ki kellett tolnia a jobb alsó sarok elől. A félidő közepén nagy érvágás érte a vendégeket, a mindig agilis Mamusits Patrik súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

A második játékrész sem hozott jobb játékot, mint az első, ötlettelennek tűntek a felek. A hazaiaknak – úgy tűnt – megfelel a döntetlen eredmény is, a Vasas pedig hiába ment előre, nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az 58. percben Urblík lövése után Tujvelnek nyújtóznia kellett, a rutinos hazai kapus a levegőben úszva látványos védést mutatott be. Már-már gól nélkül zárult a találkozó, a 82. percben azonban a hazaiak megszerezték a vezetést. A jobbról érkező beadás megtalálta a mindenkit megelőző Keresztes Noelt, akinek a térdéről előbb a bal kapufára, majd onnan a gólvonalon túlra pattant a labda. Rögtön egyenlíthetett volna a Vasas, de a gólhelyzetben kilépő Németh Barnabást Ene Kornél lerántotta, a piros-feketék védője így a kiállítás sorsára jutott. Az emberelőnyét nem tudta gólra váltani az angyalföldi együttes, amely így biztosan nem zárja feljutó helyen az évet. A Honvéd hiába nyert, győzelme ellenére is minden bizonnyal az utolsó helyről várhatja majd a folytatást. 1–0

VASÁRNAPI PROGRAM

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!