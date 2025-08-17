Nincs már hibátlan csapat a mezőnyben: az Ajka elvette a Honvéd veretlenségét

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

FC AJKA–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (1–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 2000 néző. Vezette: Iványi Gábor (Nagy Viktor, Máyer Gábor)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B., Tar, Garai – Tóth G., Csizmadia Z. – Doncsecz (Kenderes, 64.), Cipf (Katona I., 25.), Herjeczki (Jagodics B., 82.) – Rideg (Kirchner, 25.; Lakatos M., 82.). Vezetőedző: Horváth András

HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Kesztyűs B., 84.), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Somogyi Á. (Szabó Á., 84.), Szamosi Á. (Simon B., 73.) – Zuigeber (Csonka B., 84.), Pinte (Ihrig-Farkas, 73.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Kirchner (37.)

Kiállítva: Mészáros B. (68.)

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Egy kicsit visszanyúlnék most az ankétra, hogy a hazai meccsek mérlegén javítani kell, most talán ezen sikerült változtatni. Hatalmas küzdés volt, a megszerzett gól után stabilak tudtunk maradni, és nem tudott a Honvéd betalálni. A srácok minden párharcba úgy mentek bele, hogy meg kell nyerni ezt a meccset. A folytatásunk sem lesz könnyebb hazai pályán, de szeretnénk folytatni a mintát.

Feczkó Tamás: – Azt mondják, hogy kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, a játékunkkal kapcsolatban pedig annyi, hogy ennyi kidolgozott helyzetünk a három meccs alatt nem volt, ezen változtatnunk kell a jövőben, mert ez siralmas volt. A kiállítás után felborult a pálya, de már az első húsz percben vezetnünk kellet volna. Az Ajka viszont hősiesen védekezett.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem vitás, ha valahol, akkor Ajkán már ki voltak éhezve a szurkolók a győzelemre, hiszen a bakonyiak hazai pályán legutóbb még az előző idény 19. fordulójában, március 2-án tudták begyűjteni a három pontot. Érdekesség, hogy a 168 nappal korábbi siker éppen a Honvéd ellen született meg, vagyis a kispestiek Veszprém vármegyei vendégjátéka akár jó ómen lehetett ajkai szempontból. A lelátón elhangzott „ez a Honvéd már nem az a Honvéd” kijelentést alátámasztotta az a tény, hogy a listavezető piros-feketék az első három fordulóban egyedüliként a mezőnyben nem vesztettek pontot, ráadásul a legtöbb gólt szerezték, szám szerint nyolcat.

Hogy ez nem volt véletlen, azt a fővárosiak már a találkozó első negyedórájában jelezték: a kezdeményezés jogát rögtön megragadva alig tizenöt perc alatt hat lövéssel is próbálkoztak, melyek közül a legnagyobb lehetőséget a meccs elején rögzíthettük, amikor Szamosi Ádám közeli, jobb alsó sarokra tartó próbálkozását védenie kellett Szabadosnak. A szép számú közönség a folytatásra sem panaszkodhatott, kifejezetten jó iramú játékkal teltek a percek, de leginkább kispesti kísérleteket láthattunk. Ahogy az lenni szokott, az elpuskázott helyzetek megbosszulták magukat, ugyanis a 37. minutumban egy pontrúgást követő rövid felszabadítás után Kirchner Krisztián első ajkai bombagóljával megszerezték a vezetést a házigazdák.

Medgyes Zoltán (23) rengeteg kispesti akcióból kivette a részét (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)

A játék képe a fordulás után sem változott, leginkább a hazai térfélen zajlottak az események, majd az 53. percben egy kontra után nem hiányzott sok ahhoz, hogy kétgólosra duzzadjon az ajkai előny, de Katona István ajtó-ablak ziccerben Tujvelbe lőtte a labdát. A folytatás még egyértelműbben a Honvédé volt, sőt, a piros-feketék a félidő derekán nem várt pluszesélyt kaptak, miután Mészáros Barnabás alig négy perc alatt két sárga lappal kiállíttatta magát. A kispestiek még jobban igyekeztek fokozni a nyomást, a 71. percben Pinte Patrik révén a bal kapufát is eltalálták, de hiába borították fel a pályát, hiába alakítottak ki nagyobbnál nagyobb lehetőségeket, nem tudtak túljárni a hősiesen teljesítő ajkai védelem és Szabados kapus eszén. 1–0