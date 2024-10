NB II: egyenlített a BVSC, gólváltás Mislenyben, vezet a Tatabánya, a Szeged és a Barcika – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

17 órakor kezdődött:

Opus Tigáz Tatabánya–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (Bartusz, 48., Szalai J. 51.)

FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (Pethő B. 23.)

HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC 1–1 (Kócs-Washburn 47., ill. Lovrencsics 49.)

Vasas FC–BVSC-Zugló 1–1 (Urblík J. 29., ill. Bacsa 49.)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (Borvető 29.,Novák Cs. 65.)

A 13 órai mérkőzések jegyzőkönyvei:

KISVÁRDA MASTER GOOD–GYIRMÓT FC GYŐR 6–4 (5–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 950 néző. Vezette: Pillók Ádám (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

KISVÁRDA: Kovács M. – Stefan (Széles, 8.), Jovicic, Chlumecky, Körmendi – Cipetic (Camaj, 65.), Osztrovka (N. Ponomarenko, 76.), Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Molnár G., 65.), Szpaszics (Soltész D., 65.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi (Kiss N., 57.), Hudák D., Csörgő V., Helembai – Katona M. – Horváth R. (Hajdú Á., 84.), Kovács D. (Hudák M., 57.), Madarász M. (Miknyóczki, 57.), Ugrai (Lányi, a szünetben) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Széles (1–0) a 11., Piscsur (1–1) a 16., Szőr (2–1) a 20., Mesanovic (3–1) a 23., Szpaszics (4–1) a 34., Chlumecky (5–1) a 40., Cipetic (6–1) az 53, Hudák D. (6–2) a 67., Kiss N. (6–3) a 72., Hudák M. (6–4) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – A kellemetlen végjáték miatt nem lehet maradéktalan az örömünk. Ugyanakkor az első félidőben nagyon nagy dinamikával játszottunk, remek akciókat vezettünk és szép gólokat szereztünk. Ehhez kellett a Gyirmót bátor futballja is. A cseréink után sajnos visszaestünk, egyúttal az is kiderült, miért nem azok játszanak, akiket sokan a kezdő tizenegybe követelnek.

Tamási Zsolt: – A huszadik és a negyvenedik perc között kaptunk négy gólt, teljes zavarodottság és rengeteg hiba jellemzett ekkor bennünket. Ezt a Kisvárda minőségi játékosai révén kihasználta és jelentős előnyre tett szert. Arra büszke vagyok, hogy a második félidőben nemcsak tartása volt a csapatnak, hanem a rosszul sikerült első játékrészt követően mert is futballozni. Az első félidei hibákból tanulnunk kell, a szünet utáni futballunk viszont optimizmusra ad okot.

BUDAFOKI MTE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–1 (1–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Szabó Dániel)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka D., Németh M. (Kovács D., 68.) – Zuigeber (Balabás, 90+4.), Merényi (Szabó Bence, 68.), Szűcs P. (Rétyi, 80.) – Elek B. (Vasvári, 90+4.) Vezetőedző: Nikházi Márk

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Murka, Gregor (Umathum, 38.), Varga B. – Major M. (Baracskai, 75.) – Haragos (Szabó Bence, a szünetben), Farkas A. (Szakály D., 61.), Dusinszki (Juhász L., 61.), Gazdag V. – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Merényi (1–0) az 1., Elek B. (11-esből, 2–0) a 88., Nagy Z. (11-esből, 2–1) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Mást játszottunk, mint az előző öt bajnokin, de jól működött a változtatás. A korai gól önbizalmat adott a csapatnak, de amiatt mérges vagyok, hogy a második félidőben nem zártuk le hamarabb a találkozót és az utolsó percig izgulnunk kellett a három pont miatt. Szervezett, jó Csákvárt győztünk le.

Tóth Balázs: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, ez meg is mutatkozott. Rögtön gólt kaptunk, majd dominálni akartunk, és ezt valamelyest engedte is a Budafok az első félidőben, de a kontrák után sajnos ők alakítottak ki gólhelyzeteket. A szünet után igyekeztünk változtatni, de továbbra is meddőek voltunk és az újabb kontrákat követően a hazai csapat lezárhatta volna a találkozót. Ennyire meddő támadójátékkal sehonnan nem lehet pontot elvinni.

Hétfőn rendezik:

20.00: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc (Tv: M4 Sport)



AZ ÁLLÁS A 13 ÓRAI MECCSEK UTÁN M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 10 6 – 4 21–19 +2 18 2. Gyirmót FC Győr 10 5 2 3 18–16 +2 17 3. Kazincbarcika 9 5 1 3 24–11 +13 16 4. Kozármisleny 9 4 4 1 17–12 +5 16 5. Budafoki MTE 10 4 4 2 17–19 –2 16 6. Szentlőrinc SE 9 4 3 2 12–8 +4 15 7. Csákvár 10 4 2 4 14–14 0 14 8. BVSC-Zugló 9 3 5 1 8–7 +1 14 9. FC Ajka 9 3 3 3 12–14 –2 12 10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 9 2 6 1 9–8 +1 12 11. Mezőkövesd 9 3 2 4 14–15 –1 11 12. Soroksár SC 9 3 1 5 13–14 –1 10 13. Vasas FC 9 3 1 5 15–17 –2 10 14. Békéscsaba 9 2 3 4 10–10 0 9 15. Budapest Honvéd 9 2 1 6 10–18 –8 7 16. Tatabánya 9 2 – 7 8–20 –12 6