Először győzte le hazai pályán a Budafok a Csákvárt

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–1 (1–0)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Szabó Dániel)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka D., Németh M. (Kovács D., 68.) – Zuigeber (Balabás, 90+4.), Merényi (Szabó Bence, 68.), Szűcs P. (Rétyi, 80.) – Elek B. (Vasvári, 90+4.) Vezetőedző: Nikházi Márk

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Murka, Gregor (Umathum, 38.), Varga B. – Major M. (Baracskai, 75.) – Haragos (Szabó Bence, a szünetben), Farkas A. (Szakály D., 61.), Dusinszki (Juhász L., 61.), Gazdag V. – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Merényi (1.), Elek B. (88. – 11-esből), ill. Nagy Z. (90+1. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Mást játszottunk, mint az előző öt bajnokin, de jól működött a változtatás. A korai gól önbizalmat adott a csapatnak, de amiatt mérges vagyok, hogy a második félidőben nem zártuk le hamarabb a találkozót és az utolsó percig izgulnunk kellett a három pont miatt. Szervezett, jó Csákvárt győztünk le.

Tóth Balázs: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, ez meg is mutatkozott. Rögtön gólt kaptunk, majd dominálni akartunk, és ezt valamelyest engedte is a Budafok az első félidőben, de a kontrák után sajnos ők alakítottak ki gólhelyzeteket. A szünet után igyekeztünk változtatni, de továbbra is meddőek voltunk és az újabb kontrákat követően a hazai csapat lezárhatta volna a találkozót. Ennyire meddő támadójátékkal sehonnan nem lehet pontot elvinni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nyolcadik alkalommal mérkőzött meg egymással a fővárosban a Budafok és a Csákvár. A házigazda igyekezett megszakítani rossz sorozatát a Fejér vármegyeiek ellen, hiszen korábbi hét budafoki összecsapásuk során egyszer sem tudtak győzedelmeskedni a piros-feketék. Az, hogy a két csapat egymás elleni örökmérlege ennek ellenére is közel kiegyenlített annak köszönhető, hogy a Budafok a múltban négyszer is győzni tudott Csákváron.

Korán vezetést szereztek a hazaiak (Fotó: Gáspár Ákos)

Rémálomszerűen kezdődött a mérkőzés a Csákvár számára. Bár a a középkezdésnél a vendégek indították útjára a labdát, a 23. másodpercben már a hazaiak örülhettek gólnak. Elek Bence ugratta ki remekül Zuigeber Ákost, aki betört a 16-oson belülre, kapura lőtt, Zelizi Patrik lábbal bravúrral védett, de a kipattanónál már tehetetlen volt: Merényi Ádám szépen lőtt 10 méterről a kapu közepébe. A gyors gól után főleg mezőnyben zajlott a játék az első félidőben. A hazaiak előtt a hajrában adódtak még lehetőségek a gólszerzésre, de a rendkívül agilisan játszó Elek Bence nem tudott betalálni.

Elek Bence (piros-feketében) végül betalált a csákváriak kapujába (Fotó: Gáspár Ákos)

A második félidőben is szinte csak a hazaiak előtt adódtak lehetőségek. Csak Zelizi bravúrjain múlt, hogy nem dőlt el idejekorán a mérkőzés. Az utolsó percekben aztán még felpörögtek az események. Előbb Zelizi nagy hibája után a Budafok jutott 11-eshez, melyet Elek Bence magabiztosan értékesített. Nem sokkal később a vendégek is 11-est lőhettek, miután Baracskai Roland közelről lőtte Lorentz Márton kezére a labdát. Nagy Zoárd is magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, azonban ez a találat már csak a szépítésre volt elég a Csákvár részéről. 2–1

PERCRŐL PERCRE