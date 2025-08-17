Nemzeti Sportrádió

Az európai Szuperkupa-mérkőzés játékvezetője fújja a sípot a Ferencváros–Qarabagon

2025.08.17. 10:21
Joao Pinheiro legutóbb a Szuperkupa-mérkőzésen működött közre (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Joao Pinheiro Qarabag játékvezetés Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése szerint a portugál Joao Pinheiro vezeti a Ferencváros–Qarabag Bajnokok Ligája-rájátszás odavágóját.

Az UEFA nyilvánosságra hozta a keddi Bajnokok Ligája-rájátszáskör játékvezetőit, és az európai szövetség honlapja szerint a Ferencváros–Qarabag mérkőzésen Joao Pinheiro fújja a sípot

A 37 éves portugál játékvezető korábban egyik csapatnak sem vezetett tétmérkőzést. Pinheiro a BL-főtáblán csak hét meccset vezetett, de ezen a nyáron ő fújta a sípot a PSG–Tottenham európai Szuperkupa-mérkőzésen.

Pinheiro, aki a portugál bajnokság mellett Cipruson, Görögországban, Szaúd-Arábiában és Egyiptomban is vezetett már, a mostani sorozatban a Malmö–Köbenhavn (0–0) selejtezőn dirigált. A budapesti mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik.

A visszavágó játékvezetőjét két nappal a mérkőzés előtt jelöli ki az UEFA.

 

 

 

