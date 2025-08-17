Az európai Szuperkupa-mérkőzés játékvezetője fújja a sípot a Ferencváros–Qarabagon

Az UEFA nyilvánosságra hozta a keddi Bajnokok Ligája-rájátszáskör játékvezetőit, és az európai szövetség honlapja szerint a Ferencváros–Qarabag mérkőzésen Joao Pinheiro fújja a sípot

A 37 éves portugál játékvezető korábban egyik csapatnak sem vezetett tétmérkőzést. Pinheiro a BL-főtáblán csak hét meccset vezetett, de ezen a nyáron ő fújta a sípot a PSG–Tottenham európai Szuperkupa-mérkőzésen.

Pinheiro, aki a portugál bajnokság mellett Cipruson, Görögországban, Szaúd-Arábiában és Egyiptomban is vezetett már, a mostani sorozatban a Malmö–Köbenhavn (0–0) selejtezőn dirigált. A budapesti mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik.

A visszavágó játékvezetőjét két nappal a mérkőzés előtt jelöli ki az UEFA.