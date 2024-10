Tíz gól Kisvárdán, az eddigi listavezető majdnem hatalmas pofonba szaladt bele

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–GYIRMÓT FC GYŐR 6–4 (5–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 950 néző. Vezette: Pillók Ádám (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

KISVÁRDA: Kovács M. – Stefan (Széles, 8.), Jovicic, Chlumecky, Körmendi – Cipetic (Camaj, 65.), Osztrovka (N. Ponomarenko, 76.), Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Molnár G., 65.), Szpaszics (Soltész D., 65.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi (Kiss N., 57.), Hudák D., Csörgő V., Helembai – Katona M. – Horváth R. (Hajdú Á., 84.), Kovács D. (Hudák M., 57.), Madarász M. (Miknyóczki, 57.), Ugrai (Lányi, a szünetben) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Széles (11.), Szőr (20.), Mesanovic (23.), Szpaszics (34.), Chlumecky (39.), Cipetic (53.), ill. Piscsur (16.), Hudák D. (67.), Kiss N. (72.), Hudák M. (83.)

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – A kellemetlen végjáték miatt nem lehet maradéktalan az örömünk. Ugyanakkor az első félidőben nagyon nagy dinamikával játszottunk, remek akciókat vezettünk és szép gólokat szereztünk. Ehhez kellett a Gyirmót bátor futballja is. A cseréink után sajnos visszaestünk, egyúttal az is kiderült, miért nem azok játszanak, akiket sokan a kezdő tizenegybe követelnek.

Tamási Zsolt: – A huszadik és a negyvenedik perc között kaptunk négy gólt, teljes zavarodottság és rengeteg hiba jellemzett ekkor bennünket. Ezt a Kisvárda minőségi játékosai révén kihasználta és jelentős előnyre tett szert. Arra büszke vagyok, hogy a második félidőben nemcsak tartása volt a csapatnak, hanem a rosszul sikerült első játékrészt követően mert is futballozni. Az első félidei hibákból tanulnunk kell, a szünet utáni futballunk viszont optimizmusra ad okot.

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó legelején kicsit tapogatóztak a felek, aztán elkezdett szakadni a góleső. A mérkőzés elején kényszerűségből, Stefan Raúl sérülése miatt beálló Széles Imre fejelt a bosnyák Branimir Cipetic szöglete után a kapuba, így előnybe kerültek a kisvárdaiak. Öt perccel később viszont Madarász Márk ívelt középre, az ukrán Olekszandr Piscsur pedig fejjel egyenlített. A Gyirmót eddig örülhetett, ezt követően rémálomszerűen alakult számára az összecsapás. Gyorsan jött Szőr Levente gólja, rá három percre pedig a bosnyák Jasmin Mesanovic megpattanó lövése vágódott a vendégkapuba.

Tíz perc erejéig alábbhagyott a lendület, ám utána folytatódott a kisalföldiek vesszőfutása. Előbb a szerb Milos Szpaszics vágta be közelről a labdát a jobb felsőbe, majd öt perccel később a cseh Martin Chlumecky fejelt a léc alá. Kiütés – legalábbis minden jel arra mutatott, hogy nagy különbségű szabolcsi győzelem születik.

A Gyirmót a szünetben igyekezett rendezni a sorait, ám ez nem sikerült, mivel Branimir Cipetic a második félidő elején meglőtte a Kisvárda hatodik gólját is. Úgy tűnt, hatalmas pofonba szalad bele a vendéggárda, de a folytatásban a hazaiak már nem voltak olyan élesek, a cserék után pedig kicsit magukra találtak a sárga-kékek. Piscsur fejese már jelezte, hogy nem omlott össze a Gyirmót, nem sokkal később Hudák Dávid már be is talált a kapuba, öt perc múlva pedig Kiss Norbert érkezett középen, és a közeli lövése után Kovács Marcell már csak a gólvonalon túl érte el a labdát. Tíz percet kellett várni az újabb gólra, ekkor Hudák Martin megpattanó lövése csapta be a hazaiak kapusát, és ezzel felcsillant a remény a győri együttes előtt, hogy esetleg még a pontszerzés is összejöhet.

Végül azonban a vendéglátó járt közelebb az újabb találathoz, ám a montenegrói Driton Camaj a lécet találta el, Molnár Gábor lövését pedig szépen védte Hársfalvi András. A nagy verést így megúszta a Gyirmót, de azért túl boldog nem lehet attól, hogy kétgólosra csökkentette hátrányát – ráadásul a vereséggel elveszítette első pozícióját a tabellán. A Kisvárda sorozatban harmadszor nyert, és pillanatnyilag – a 17 órai mérkőzésekig mindenképp – vezeti a bajnokságot. 6–4

Szőr Levente (70) lőtte a Kisvárda második gólját (Fotó: Kisvárda FC)

PERCRŐL PERCRE