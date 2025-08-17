Strandröplabda: két 17. hely a badeni U22-es Eb-n

A magyar fiúk másodikként, míg a lányok harmadikként zártak a csoportkörben az U22-es strandröplabdázók Svájcban zajló Eb-jén, így mindkét egység továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba. A legjobb 24 között aztán Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas 2:0-ra (18:21, 19:21) alulmaradt a finn kettőssel szemben, míg Vasvári Zsófi és Kun Stefánia 2:1-es (21:15, 11:21, 11:15) vereséget szenvedett a spanyol duótól, így a mieink egyaránt a 17. helyen zártak a kontinensviadalon.

(Kiemelt kép forrása: MRSZ)