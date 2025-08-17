Nemzeti Sportrádió

Az előző idényben négy BL-meccset vezetett az ETO Rapid elleni meccsének bírója

2025.08.17. 12:21
Manfredas Lukjancukas vezeti az ETO bécsi visszavágóját (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta az ETO FC–Rapid Wien Konferencialiga-párosítás mindkét játékvezetői küldését.

A Bajnokok Ligájával ellentétben a Konferencialigában a rájátszás oda- és visszavágójának játékvezetőit is megnevezte az UEFA.

A csütörtöki (19 óra) győri mérkőzést az északmacedón Igor Sztojcsevszki vezeti, aki 2021 óta FIFA-kerettag, de eddig csak selejtezőket vezetett a nemzetközi porondon. A 35 éves játékvezető a mostani idényben az Iberia Tbiliszi–Malmö (1–3) BL-selejtezőn fújta a sípot. Sztojcsevszki két éve a Ferencvárosnak vezetett a Kl rájátszásában, és akkor a budapesti csapat 4–0-ra nyert a litván Zalgiris otthonában.

Az egy héttel későbbi bécsi visszavágóra (19 óra) litván játékvezetőt küldött az UEFA Manfredas Lukjancukas személyében. A 33 éves játékvezető már mindhárom kupasorozat főtábláján vezetett, a BL-ben a legutóbbi idényben négyszer is vezetőbírói feladatot kapott. A 2018 óta FIFA-játékvezető Lukjancukas 2019-ben a Fehérvárnak vezetett az Európa-liga selejtezőjében, de akkor a magyar csapat hosszabbítás után 2–0-ra kikapott a Vaduztól.

 

