NB II: Opus Tigáz Tatabánya–Mezőkövesd Zsóry

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 0–2

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1000 néző. Vezeti: Hanyecz Bence (Horváth Zoltán, László István Sándor)

Tatabánya: Lóth – Buna, Jagodics M., Deutsch B. – Bertus, Harsányi D. Szegleti G., Eördögh – Csernik, Kiprich D., Árvai D. Vezetőedző: Gyürki Gergely

Mezőkövesd: Juhász I. – Horváth K., Zachán, Bora, Kállai K. – Zvekanov, Cseri, Vajda S., Varjas – Szalai J., Bartusz. Vezetőedző: Csertői Aurél

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbbi öt bajnokiját kivétel nélkül elveszítő, sereghajtó Opus Tigáz Tatabánya a Csertői Aurél kinevezése óta feljavult, és az előző három fordulóban hét pontot gyűjtött Mezőkövesd Zsóry ellen.

A válogatott szünet miatt két hét után folytatódnak a másod­osztályú bajnokság küzdelmei. Ez a két hét azonban a legkevésbé sem telt unalmasan a tatabányai klub háza táján, hiszen a zsinórban öt vereségnél járó és a tabella utolsó helyére visszacsúszó csapatnál válságértekezletet tartottak. A tulajdonosi kör ultimátumot adott a szakmai vezetésnek: a következő hat fordulóban a csapatnak legalább kilenc bajnoki pontot kell szereznie, ellenkező esetben kénytelenek lesznek drasztikus változásokat eszközölni, elsősorban a szakmai stábban, de a játékosállományban is. Akkor is hasonló szankció történik, amennyiben az Opus Tigáz Tatabánya folytatja a mélyrepülést és a következő két bajnokiján vereséget szenved – írja a kemma.hu

– A Mezőkövesd stabil csapat, amely az utóbbi hetekben egyre jobb formát mutat. Pozitívan készülünk a meccsre, hiszen egyrészt az elmúlt hetekben tapasztalt pechszériánknak egyszer meg kell szakadnia, másrészt sérülések és eltiltások nélkül, teljes kerettel várjuk a mérkőzést. Zaklatott napokon vagyunk túl, de az élvonalbeli Kecskemét elleni edzőmérkőzésen aratott 2-0-s győzelem és az összeszedett játék jó kiindulási alap lehet a hétvégi mérkőzésre. A célunk természetesen a három pont begyűjtése – nyilatkozta ugyancsak a kemma.hu-nak Gyürki Gergely, az Opus Tigáz Tatabánya vezetőedzője.

– Az elmúlt két hétben is sokat dolgoztunk, de az, hogy hasznos volt-e, amit csináltunk, csak holnap derül ki. Ha nyerünk, akkor hasznos volt, ha veszítünk, akkor nem. Igaz, hogy a sereghajtóval találkozunk, de az NB II.-ben nincsen könnyű mérkőzés, mi is voltunk sereghajtók. Egy-két győzelemmel nagyot lehet előrelépni a tabellán, míg egy-két vereséggel több pozíciót lehet veszíteni. A Tatabánya eddig is kemény, harcos mérkőzéseket játszott, nem számítunk könnyű találkozóra. Nem szeretnék senkit sem kiemelni a Tatabányából, ellenfelünk egységes csapat benyomását kelti. Szeretnénk folytatni a pontok gyűjtését és megpróbálunk játékban is előrelépni. A legfontosabb az eredmény, de ha nyerni szeretnénk olyan megingások nem férnek bele, mint a Budafok ellen. Mindig a három pontért utazunk, természetesen a győzelem a célunk, de azt megszerezni sosem egyszerű feladat – olvasható Csertői Aurél nyilatkozata a mezőkövesdi klub honlapján.

A két csapat bajnoki mérkőzésen még soha nem találkozott egymással.