Szinte végig vezetett a helyosztón U19-es férfi kézicsapatunk, amely 7. lett a vb-n

A magyar csapat pénteken egy góllal kikapott Izlandtól, így a 7. helyért játszhatott a világbajnokság záró napján. Az ellenfél Norvégia volt Kairóban, amely a mérkőzés elején még egyenlített, később viszont Gulyás István fiai nagyon elléptek: az első félidőben nyolcgólos volt a legnagyobb előny, igaz, a szünetre kettőre olvadt a különbség.

A fordulást követően a norvégok góllal nyitottak, sőt a második játékrészben többször is visszajöttek egy gólra, egyenlíteni azonban nem tudtak. Az összecsapás hajrájában többek között Várady-Szabó László kapusteljesítményének köszönhetően megnyugtató volt a magyar előny, a végeredmény 42–34 lett. A meccs legjobbjának Horváth-Garaba Ádámot választották meg, aki nyolc próbálkozásából nyolc gólt jegyzett.



Magyarország így a 7. helyen zárta az U19-es vb-t.

KÉZILABDA

FÉRFI U19-ES VILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

A 7. HELYÉRT

Magyarország–Norvégia 42–34 (19–17)