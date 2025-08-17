Birkózás: kezdődik a bulgáriai U20-as világbajnokság

Remekül szerepeltek és összesen hat érmet nyertek a magyar U20-as birkózók a korosztály július elején Caorlében rendezett Európa-bajnokságán. A mieink aranyból, ezüstből és bronzból is kettőt-kettőt gyűjtöttek be az olaszországi junior-kontinensviadalon.

A két elsőség a kötöttfogású Darabos László (130 kg) és a női mezőnyben remeklő Terék Gerda (55 kg) nevéhez fűződött.

A szabadfogású Arsunkaev Musza (92 kg), illetve a kötöttfogású Szinay Szabolcs (82 kg) másodikként zárt, míg Olasz Bende (63 kg) és Fáth Laura (60 kg) egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Ugyanakkor az Eb-dobogósok közül az U20-asok vasárnap rajtoló, bulgáriai világbajnokságán Darabos Lászlót végül nem láthatjuk indulni a korosztály regnáló vb- és Eb-győzteseként, helyette az U23-as Eb-második, vb-harmadik László Koppány szerepel majd a nehézsúlyban Szamokovban.

Az év elején tisztáztuk, hogy Darabos az U23-as vébén szeretne indulni, és mindkét fiatalnak lehetőséget szeretnénk adni.

Ütőképesek a nemzetközi porondon, fontos, hogy jól menedzseljük őket”– mondta Bácsi Péter, a hazai sportági szövetség szakmai igazgatója az MBSZ honlapján.

Szintén nem lesz ott a mezőnyben a juniorkorúként idén már a 72 kilósok között felnőtt Európa-bajnoki címet szerző Lévai Levente, aki az U20-as vb helyett már a közelgő felnőtt-világbajnokságra szeretné kiharcolni a részvételt, méghozzá a 77 kilós súlycsoportban.

Arsunkaev Musza (kékben) U20-as Eb-ezüstérmesként készülhet a korosztály vb-jére Forrás: UWW/MBSZ

Azonban a jó szereplésre, sőt akár az éremszerzésre is esélyes versenyzőkből így sincs hiány a magyar válogatottban,

amelyben kilenc női, nyolc kötöttfogású és négy szabadfogású fiatalt találunk.

A papírforma szerint a lányoktól várhatjuk a legnagyobb sikereket,

ugyanis az Eb-címvédő Terék Gerda (55 kg) mellett is jócskán akadnak olyanok, akik reális eséllyel pályáznak a dobogós helyekre – elég, ha csak a kétszeres junior Európa-bajnok és vb-bronzérmes Nyikos Veronikát (76 kg) említjük. Összességében jól jelzi a női csapat erejét, hogy a caorlei Eb-n a kilenc indulóból hatan érmesként vagy pontszerzőként végeztek.

A fiúknál szabadfogásban ismét elsősorban Arsunkaev Muszában (92 kg) bízhatunk, akinek az U20-asok között van már Eb-ről ezüstje és bronza is, míg korábban az U17-esek mezőnyében vb-n is vívott már döntőt, és szerzett ezüstérmet. Emellett kötöttfogásban a már említett László Koppány (130 kg) és az idén U20-as Eb-második Szinay Szabolcs (82 kg) lehet a két legfőbb várományos a kiemelkedő szereplésre.

László Koppány Forrás: UWW/MBSZ

Mindhárom szakág négyhetes felkészülést tudhat maga mögött, többségében a felnőttválogatottakkal közösen dolgoztak az U20-asok.

Az elmúlt évek lebonyolítási rendjétől eltérően ezúttal az U20-as világbajnokság nem hét, hanem már vasárnaptól kezdődően nyolc napig zajlik, az egyes szakágak küzdelmei három-három napig tartanak. A program az első napon a szabadfogásúak versenyével startol, majd keddtől a nők, csütörtöktől pedig a kötöttfogásúak folytatják.

A korosztály tavalyi, pontevedrai vb-jén egy arannyal és két bronzzal zártak a mieink.

A három érem most Szamokovban is reális elvárás lehet a magyar küldöttségtől.

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, SZAMOKOV

A magyar válogatott és a verseny programja:

Szabadfogás:

Vasárnap-hétfő. 70 kg: nincs magyar induló. 74 kg: nincs magyar induló. 97 kg: Zsivnovszky Péter (Sziget SC-KIMBA), 125 kg: nincs magyar induló.

Hétfő-kedd. 57 kg: Baráth Károly (Vasas), 65 kg: László Mózes (ESMTK-KIMBA), 79 kg: nincs magyar induló. 92 kg: Arsunkaev Musza (Vasas).

Kedd-szerda. 61kg: nincs magyar induló. 86 kg: nincs magyar induló.



Női birkózás:

Kedd-szerda. 57 kg: Köblő Anna (Csepel TC-KIMBA), 59 kg: Balázs Éda (Dunakeszi-KIMBA), 68 kg: Munk Maja (Vasas-KIMBA).

Szerda-csütörtök. 55 kg: Terék Gerda (Csepel TC-KIMBA), 62 kg: nincs magyar induló. 65 kg: Pupp Viktória (Dunaújvárosi KSE-KIMBA), 76 kg: Nyikos Veronika (Dunaújvárosi KSE-KIMBA)

Csütörtök-péntek. 50 kg: Fáth Laura (Budapesti Honvéd SE-KIMBA), 53 kg: Kapuvári Liliána (UTE-KIMBA), 72 kg: Müller Petra (Csepel TC-KIMBA)



Kötöttfogás:

Csütörtök-péntek. 60 kg: nincs magyar induló. 82 kg: Szinay Szabolcs (DVTK-KIMBA)

Péntek-szombat. 55 kg: nincs magyar induló. 67 kg: Józsa Attila (Budapesti Honvéd SE), 72 kg: Végh Máté (Budapesti Honvéd SE-KIMBA), 97 kg: Vitai Vendel (Eger-KIMBA)

Szombat-vasárnap. 63 kg: Olasz Bende (ESMTK-KIMBA), 77 kg: Botos Dominik (DVTK-KIMBA), 87 kg: Varga Zalán (Zalaegerszeg-KIMBA), 130 kg: László Koppány Simon (FTC-KIMBA)

(Kiemelt képen: Terék Gerda Forrás: UWW/MBSZ)