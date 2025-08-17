Birkózás: kezdődik a bulgáriai U20-as világbajnokság

Remekül szerepeltek és összesen hat érmet nyertek a magyar U20-as birkózók a korosztály július elején Caorlében rendezett Európa-bajnokságán. A mieink aranyból, ezüstből és bronzból is kettőt-kettőt gyűjtöttek be az olaszországi junior-kontinensviadalon.
A két elsőség a kötöttfogású Darabos László (130 kg) és a női mezőnyben remeklő Terék Gerda (55 kg) nevéhez fűződött.
A szabadfogású Arsunkaev Musza (92 kg), illetve a kötöttfogású Szinay Szabolcs (82 kg) másodikként zárt, míg Olasz Bende (63 kg) és Fáth Laura (60 kg) egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Ugyanakkor az Eb-dobogósok közül az U20-asok vasárnap rajtoló, bulgáriai világbajnokságán Darabos Lászlót végül nem láthatjuk indulni a korosztály regnáló vb- és Eb-győzteseként, helyette az U23-as Eb-második, vb-harmadik László Koppány szerepel majd a nehézsúlyban Szamokovban.
Az év elején tisztáztuk, hogy Darabos az U23-as vébén szeretne indulni, és mindkét fiatalnak lehetőséget szeretnénk adni.
Ütőképesek a nemzetközi porondon, fontos, hogy jól menedzseljük őket”– mondta Bácsi Péter, a hazai sportági szövetség szakmai igazgatója az MBSZ honlapján.
Szintén nem lesz ott a mezőnyben a juniorkorúként idén már a 72 kilósok között felnőtt Európa-bajnoki címet szerző Lévai Levente, aki az U20-as vb helyett már a közelgő felnőtt-világbajnokságra szeretné kiharcolni a részvételt, méghozzá a 77 kilós súlycsoportban.
Azonban a jó szereplésre, sőt akár az éremszerzésre is esélyes versenyzőkből így sincs hiány a magyar válogatottban,
amelyben kilenc női, nyolc kötöttfogású és négy szabadfogású fiatalt találunk.
A papírforma szerint a lányoktól várhatjuk a legnagyobb sikereket,
ugyanis az Eb-címvédő Terék Gerda (55 kg) mellett is jócskán akadnak olyanok, akik reális eséllyel pályáznak a dobogós helyekre – elég, ha csak a kétszeres junior Európa-bajnok és vb-bronzérmes Nyikos Veronikát (76 kg) említjük. Összességében jól jelzi a női csapat erejét, hogy a caorlei Eb-n a kilenc indulóból hatan érmesként vagy pontszerzőként végeztek.
A fiúknál szabadfogásban ismét elsősorban Arsunkaev Muszában (92 kg) bízhatunk, akinek az U20-asok között van már Eb-ről ezüstje és bronza is, míg korábban az U17-esek mezőnyében vb-n is vívott már döntőt, és szerzett ezüstérmet. Emellett kötöttfogásban a már említett László Koppány (130 kg) és az idén U20-as Eb-második Szinay Szabolcs (82 kg) lehet a két legfőbb várományos a kiemelkedő szereplésre.
Mindhárom szakág négyhetes felkészülést tudhat maga mögött, többségében a felnőttválogatottakkal közösen dolgoztak az U20-asok.
Az elmúlt évek lebonyolítási rendjétől eltérően ezúttal az U20-as világbajnokság nem hét, hanem már vasárnaptól kezdődően nyolc napig zajlik, az egyes szakágak küzdelmei három-három napig tartanak. A program az első napon a szabadfogásúak versenyével startol, majd keddtől a nők, csütörtöktől pedig a kötöttfogásúak folytatják.
A korosztály tavalyi, pontevedrai vb-jén egy arannyal és két bronzzal zártak a mieink.
A három érem most Szamokovban is reális elvárás lehet a magyar küldöttségtől.
(Kiemelt képen: Terék Gerda Forrás: UWW/MBSZ)