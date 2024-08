NB II: ötöt kapott a Budafok a Barcikától, Dajka lemondott; otthon kapott ki a Honvéd, először nyert a Kövesd

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–HR-Rent Kozármisleny 3–2 (Molnár G. 18., Szpaszics 21., Turi T. 77. – öngól, ill. Kiss B. 13., Kirchner 41.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

BUDAPEST HONVÉD FC–FC AJKA 1–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 2119 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Ország Péter, Dobos Dávid)

HONVÉD: Gyetván – Pauljevics, Ene, Szabó A., Benczenleitner – Sigér Á., Nyitrai (Keresztes N., 63.), Lőrinczy (Krajcsovics, 87.) – Kerezsi, Holman, Medgyes Z. (Ihrig-Farkas, 82.). Asszisztensedző: Djordje Kamber és Paulik István

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer – Kopácsi, Csizmadia Z. (Sejben, 60.) – Kovács N. (Pantovics, 71.), Zsolnai R. (Jagodics B., 90+1.), Borsos F. (Doncsecz, 71.) – Szarka Á. (Bobál G., 71.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Kerezsi (1–0) a 10., Borsos F. (1–1) a 41., Doncsecz (1–2) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Djordje Kamber: – Mérges vagyok, nehéz bármit is mondanom. Sima meccs volt, de megint megvertük saját magunkat. Az első félidőben le kellett volna zárni a találkozót.

Schindler Szabolcs: – A szünet előtt sikerült egyenlítenünk, a második játékrészben változtattunk, és beváltak a cseréink.

BUDAFOKI MTE–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–5 (0–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Szalai Balázs, Horváth Zoltán)

BUDAFOK: Auerbach – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Szabó B. (Szűcs P., 75.), Sztojka (Zuigeber, 65.) – Szerető (Rétyi, 44.), Merényi (Németh M., 44.), Kovács D. (Kun B., 44.) – Vasvári. Vezetőedző: Dajka László

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Ternován (Balázsi L., 77.), Varga J., Debreceni Á., Demeter – Lucas (Ferencsik, 63.), Csatári – Pintér Á. (Szabó M., 63.), Kártik, Bódi Á. (Herjeczki, 71.) – Pethő B. (Katona I., 63.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Kártik (0–1) a 14., Pethő B. (0–2) a 35., Pethő B. (0–3) a 39., Pethő B. (0–4) az 58., Varga J. (0–5) a 74. percben

MESTERMÉRLEG

Dajka László: – Én ma rövid leszek, nem fogok elemezni. Mindig is volt tartásom és büszkeségem. Ha a győztes csapatnak a tagja vagyok, akkor a vesztesnek is. Teljesen higgadt vagyok, de piszkosul csalódott. Sok sikert kívánok az utódomnak, remélem, a lemondásomat elfogadják!

Erős Gábor: – Szeretném megköszönni a budafoki szurkolók szívélyes fogadtatását. Nekünk az első pillanattól kezdve minden sikerült, aztán a mezőnyben végig nagy fölényben játszottunk. Nem szeretném túlértékelni ezt a sikert, mert a játékunk képe a korábbi mérkőzéseken is hasonló volt. A mai nap a miénk volt, ennek nagyon örülünk, végre sikerült megszereznünk az első győzelmünket!

Barcikai öröm Budafokon (Fotó: Kovács Donát/KBSC)

SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Mohos Milán, Bertalan Dávid)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T., Szekszárdi M., Keresztes B., Stifter (Papp Cs., a szünetben) – Rab (Hleba, 78.), Kesztyűs M. – Heles (Bőle, 58.), Nagy R. (Medgyesi, 75.), Hajdú R. (Bíró D., 75.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka, Karacs, Umathum, Varga B. – Farkas A. (Baracskai, 64.) – Haragos (Szalai P., a szünetben), Kocsis D. (Gazdag V., 64.), Dusinszki, Szakály D. (Szabó B., 64.) – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Hajdú R. (1–0) a 61., Nagy Z. (1–1) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Nemcsak a jól felkészült ellenféllel, hanem a hatalmas hőséggel is meg kellett küzdenünk, bár ez a Csákvárra is érvényes. Ha már vezettünk, jó lett volna megtartani az előnyünket, de nem sikerült.

Tóth Balázs: – Dicséret illeti a csapatomat, mert fel tudott hátrányból állni. Az utolsó percek ki-ki mérkőzést hoztak, bármi lehetett volna belőle.

GYIRMÓT FC GYŐR–BVSC-ZUGLÓ 2–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 712 néző. Vezette: Molnár Attila (Kulman Tamás, Szabó Dániel)

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi (Szegi, 64.), Csörgő V., Hudák D., Helembai (Hajdú Á., 64.) – Katona M., Hudák M. (Kovács D., 75.) – Horváth R., Madarász M. (Miknyóczki, 85.), Ugrai – Adamcsek (Piscsur, a szünetben). Vezetőedző: Tamási Zsolt

BVSC: Erdélyi B. – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Hidi P., Pekár L. (Kocsis B., 85.), Szilágyi M. – Székely K. (Májer G., 77.), Nwachukwu (Kelemen P., 77.), Zamostny (Batai, 61.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Nwachukwu (0–1) a 14., Ugrai (1–1) a 35., Pekár L. (1–2) a 39., Piscsur (2–2) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Megvolt az elképzelésünk, hogyan tudjuk feltörni a BVSC védelmét, ám ennyi hibával, kevés dinamikával nem lehet nyerni. A végén viszont gyönyörű góllal sikerült egyenlítenünk.

Csábi József: – Kettő egynél eldönthettük volna a mérkőzést – nem sikerült, és úgy érzem, itt hagytunk két pontot.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1420 néző. Vezette: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Nagy Viktor)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Kovács G., Csató M. (Hodonicki, 77.), Mikló (Gyenti, 59.) – Kővári, Tóth M. (Szatmári I., 59.), Szabó B., Viczián – Kóródi (Zádori, 59.), Czékus (Sármány, 77.). Vezetőedző: Csató Sándor

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Kállai, 69.), Varjas Z., Bora, Vajda S. – Zvekanov, Posztobányi (Zachán, 87.), Cseri T. (Krausz, 77.), Cibla (Doktor, 69.) – Bartusz, Bányai P. (Harsányi, 69.).

Vezetőedző: Tóth Mihály

Gólszerző: Kóródi (1–0) a 33., Varjas Z. (1–1) az 51., Harsányi (1–2) a 74. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidő változatos játékot hozott, de sikerült megszerezni a vezetést. A szünet után az első kövesdi gólnál teljesen tisztán fejelhetett az ellenfél játékosa, de a második találatnál is nagyot hibáztunk. Ezután voltak helyzeteink, ám ami az NB III-ban bement, az most kifelé pattant.

Tóth Mihály: – A csapat megérdemel egy nagy gratulációt! A felkészülés hat hetét nagyon jól végigdolgozták a fiúk, a bajnokin is mindent megtettünk, de sajnos ez eddig még nem hozta meg a várt eredményt. Ez óriási győzelem, mert nagyon jó ellenfelet sikerült felülmúlni.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 2–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1014 néző. Vezette: Farkas Tibor (Garai Péter, Toplánszki Szabin)

SZEGED: Molnár-Farkas – Gera N., Szilágyi Z., Pejovics (Kurdics, a szünetben), Tóth B. – Haris, Márkvárt – Papp Á. (Sarr, 70.), Varga B. (Palincsár, 84.), Takács-Földes (Mohos, 70.) – Novák Cs. (Borvető, 70.). Vezetőedző: Michael Boris

SOROKSÁR: Holczer – Kaján, Króner, Kékesi, Dhonata – Vass Á. (Németh E., 65.), Tóth A. – Szabó Sz. (Dobos Á., 65.), Manner (Korozmán, a szünetben), Halmai Á. (Somfalvi, 81.) – Dragóner F. (Lovrencsics B., 65.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Szabó Sz. (0–1) a 40., Novák Cs. (1–1) az 56., Borvető (2–1) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Michael Boris: – Három nyeretlen mérkőzés után muszáj volt nyernünk. Fontos siker ez nekünk, hiszen előbb kikaptunk, majd számos helyzetből sem tudtunk betalálni a következő két találkozón. Most előre védekeztünk és támadtunk, de a Soroksárnak volt egy nagy helyzete és gólja az első félidőben. A szünet után változtattunk, a rögzített helyzeteink révén pedig gólokat tudtunk szerezni. Megmutattuk, mit tudunk a labdával, és remélem, Mezőkövesden megint így teszünk, és lépünk egyet előre.

Lipcsei Péter: – Az első félidőhöz gratulálhatok a csapatomnak, mert mindent megtettünk azért, hogy pontot vagy pontokat vigyünk el. Ez már a negyedik meccs, amelyen jól játszunk, talán az ellenfélnél is jobban, de nem mi nyerünk. A Szegedtől nem láttam veszélyes támadásokat, amelyekre előzetesen felkészültünk, az első gólt viszont meglehet, hogy egy olyan döntés előzte meg, amely nem minket segített.

Augusztus 19., hétfő

20.00: Vasas FC–Opus Tigáz Tatabánya (Tv: M4 Sport)