NB II: játékost cserélt a Szeged és a Kecskemét

A megegyezés értelmében az eddig lila-fehérben szereplő Vágó Levente Szegeden, míg a kék-feketéknél játszó Haris Attila Kecskeméten folytatja a pályafutását.

„Régóta szerettem volna ismét Szegeden focizni. Egy hosszú és sikerekkel teli kecskeméti időszakot zárok le magam mögött. Rengeteg szép emlékkel gazdagodtam: megjártuk az NB I-et és a nemzetközi kupában is megmérettük magunkat. Mostantól viszont már szülővárosom csapatáért dolgozom. Tisztában vagyok vele, hogy rutinos játékosnak számítok, ennek szellemében szeretnék hasznos tagjává válni a csapatnak” – idézi Vágó Leventét a szegedi klubhonlap.

„Gyorsan történtek az események, nagyjából másfél nap alatt dőlt el, hogy Kecskemétre igazolok. Örülök, hogy itt lehetek. Úgy érzem, hogy szükségem volt erre, kellett egy kis környezetváltás, ami egy fontos lépés a karrieremben. (...) Én inkább zongoracipelőnek tartom magam, ebben akarok nagyon jó lenni, illetve a csapat alá dolgozni” – így Haris Attila a KTE honlapjának.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK, legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia), Haris Attila (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, ?), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Kersák Roland (Nyíregyháza), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, ?), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (PMFC), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (?), Katona Levente (Nyíregyháza), Vágó Levente (Szeged-Csanád GA)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Fábiánkovits István (SC Sopron – kölcsönből vissza) , Halmai Ádám (Ferencváros, legutóbb Soroksár, kölcsönben), Holman Dávid (Bp. Honvéd), Kalmár Olivér (Budafok), Kubicsek Levente (Bp. Honvéd II), Miskolczi Domonkos (Puskás Akadémia), Pruska Dániel (Haladás – kölcsönből vissza) Rabatin Richárd (PMFC), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, Pundzsab FC – India), Sztankó László Márk (Gyula), Takács-Földes Olivér (Haladás – kölcsönből vissza), Vágó Levente (Kecskeméti TE)

Távozott: Biben Barnabás (?), Erdei Carlo (román-magyar, ?), Fábiánkovits István (Siegendorf – Ausztria), Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe), Kotula Máté (Kecskemét – kölcsönből vissza, onnan Békéscsaba, kölcsönbe), Könczey Márk (Soroksár), Maronyay Zalán (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Palincsár Martin (BVSC), Pruska Dániel (Haladás – újabb 1 évre kölcsönbe), Takács János (Békéscsaba), Varga Gy. Balázs (Újpest – kölcsönből vissza, onnan Budafok, kölcsönbe), Haris Attila (Kecskeméti TE)