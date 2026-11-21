Huszonhét másodperc. Nem sok. Ennyi időt levegő nélkül is kibír az átlagember. Ám az ETO-nak elegendő volt arra, hogy gólt szerezzen a Fradi elleni rangadón az Üllői úton. Kellett hozzá szemfülesség, de főként tökéletes rúgótechnika (Luka Kule­novic), némi kapushiba (Dibusz Dénes), de a gól az gól. Egy-egy rangadón duplán ér(het) mindegyik.

Arra mindenképpen jó volt a győri vezetés, hogy nem lett idejük a csapatoknak az óvatosságra. A Fradinak azonnal tempósra kellett vennie a játékot a minél előbbi egyenlítés érdekében, az ETO-nak pedig értelemszerűen figyelnie kellett arra, hogy ne legyen lehetősége az ellennek. Sikerrel járt, hiszen az első tisztább lövőhelyzete a 35. percben volt a Fradinak. Gyorsabb volt a játék, mint a mi kis bajnokságunkban megszokott, ezzel együtt elő-előkerült az a játék lényegét megcsúfoló megoldás, hogy az ellenfél tizenhatosán járva néhány gyors átadással hátrakerül a labda a kapusig. Na ja, a labdabirtoklás… Meg aztán a ne hibázzak szándéka gyakran többet számít, mint a kockázatvállalás.

Aztán a szünet után egy gól itt, kettő ott, nyert az ETO. Ám akármi is történt szombat este, talán a legfontosabb nap a csütörtök lesz a Ferencváros életében. A Celje elleni Európa-liga-meccsen a rangsor harmadik helyén állva győzelme esetén nagy lépést tesz afelé, hogy egyenes ágon bejusson a nyolcaddöntőbe, de ennél is fontosabb, hogy Kubatov Gábor elnök aznap tárgyal az MVM-mel a támogatói szerződésről. A Reuters hírügynökség kérdésére a cég elismerte, hogy felülvizsgálják a megállapodást, ami – rögzíti az MVM – önmagában nem jelenti a megszüntetését. Kubatov Gábor elismerte, enyhén szólva sem mindegy, mi lesz a tárgyalás vége. Mindenesetre támpont lehet, hogy a Reuters a 2024 és 2026 közötti időszakra évi mintegy 12 millió eurós (mintegy 4.5 milliárd forint) szerződés­értéket említ.

Hogy ez nem futball? Dehogynem. Igaz, a pénz nem lő gólt, de ha hiányzik, más se nagyon.