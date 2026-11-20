Igor Nicsenko: Borbély Balázs jól összerakta a Fradit
FRADISTAKÉNT KÉTSZER IS BeTALÁLT Győrben az 5–2-re megnyert bajnokin, öt esztendővel később ugyanott már ETO-mezben fejelte Vayer Gábor beadását Szűcs Lajos kapujába. Igor Nicsenko az Üllői úton és Győrben is letette a névjegyét, az egykori csatár szívesen emlékszik a régi időkre.
„Érdekes, de ezeket a gólokat a mai napig fel tudnám idézni. Jó visszaemlékezni rájuk, hálás vagyok a sorsnak, hogy mindkét klubban futballozhattam.”
Egykori csapattársa, Lisztes Krisztián olyannak írta le az ukrán támadót, aki néha eltűnt a mezőnyben, aztán ártalmatlannak látszó helyzetből is gólt lőtt. Igor Nicsenko egyetért ezzel, az 1995–1996-os idényben 18 góllal lett gólkirály, nyolcat még a Stadlerben, tízet már a bajnok Ferencvárosban szerzett.
„Sok igazság van abban, amit Krisztián mondott. A Ferencváros különösen ilyen klub volt, a középpályán hemzsegtek az olyan játékosok, akiktől elég volt egy villanás, máris helyzetbe hoztak. Lisztes Krisztián, Albert Flórián, sorolhatnám… Nekem csak be kellett fejeznem az akciókat.”
Arra már kevesebben emlékeznek, hogy Igor Nicsenkót miként fogadták újdonsült társai a Népligetben. Amikor a Stadler-játékosként megérkezett az edzőközpontba, a többiek talicskán tolták az öltözőtől a pályáig.
„Tényleg beleültettek, úgy toltak ki az első edzésemre. Azt mondták, itt ilyen kiszolgálásban lesz részem a kapu előtt. Hihetetlen jó volt a közösség akkoriban a Fradinál.”
Az egykori csatár szerint a mostani Ferencvárosnak is ez a titka. Látta, korábban miként dolgozott Borbély Balázs Győrben, egyáltalán nem lepte meg, hogy a fiatal tréner az ország legnépszerűbb együttesénél is helytáll.
„Az idény elején nehezen indult be a csapat, de mostanra nagyon kiegyenesedett. Egyáltalán nem lepődtem meg rajta, hogy Borbély Balázs ennyire jól összerakta a Fradit, láttam, ahogyan Győrben dolgozott, és milyen mentalitással végezte a munkáját. A győri játékosokkal is sokat beszélgetek, ők is csak jókat mondtak róla. Nagy ugrás volt ez Balázs karrierjében, de úgy tűnik, sikerrel veszi ezt a lépcsőfokot.”
Az ETO FC Győr U19-es csapatának edzőjeként dolgozó Igor Nicsenko szerint a szombati Ferencváros–Győr igazi rangadó lehet, hiszen az NB I két jó formában lévő együttese találkozik.
„A játéka alapján ez a két csapat kiemelkedik a mezőnyből, előrébb tart a többieknél. Mostanra az ETO is megtalálta a saját játékát, pontosan kirajzolódott, kik a húzóemberek, és kik segítenek sokat a csapatnak csereként beállva. Az új szakmai stáb jól mérte fel a keret erősségeit, a Ferencváros otthonában sem esélytelen.”
Az ETO-ban 83 bajnokin 24 gólt szerző csatár természetesen ott lesz a Groupama Arénában, semmi pénzért sem hagyná ki két egykori klubja mérkőzését.
„A Ferencváros odahaza lép pályára, az elmúlt idényben is esélyesebb volt a Fradi, mégis az ETO nyert. Ez most sem változott, a Fradinak nagyobb esélye van a győzelemre, de a Győrt sem lehet leírni. Kíváncsi vagyok, a szombati mérkőzés miként alakul. Szoros meccset várok, egy gól dönthet valamelyik fél javára.”
NB I
14. FORDULÓ
18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!