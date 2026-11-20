FRADISTAKÉNT KÉTSZER IS BeTALÁLT Győrben az 5–2-re megnyert bajnokin, öt esztendővel később ugyanott már ETO-mezben fejelte Vayer Gábor beadását Szűcs Lajos kapujába. Igor Nicsenko az Üllői úton és Győrben is letette a névjegyét, az egykori csatár szívesen emlékszik a régi időkre.

„Érdekes, de ezeket a gólokat a mai napig fel tudnám idézni. Jó visszaemlékezni rájuk, hálás vagyok a sorsnak, hogy mindkét klubban futballozhattam.”

Egykori csapattársa, Lisztes Krisztián olyannak írta le az ukrán támadót, aki néha eltűnt a mezőnyben, aztán ártalmatlannak látszó helyzetből is gólt lőtt. Igor Nicsenko egyetért ezzel, az 1995–1996-os idényben 18 góllal lett gólkirály, nyolcat még a Stadlerben, tízet már a bajnok Ferencvárosban szerzett.

„Sok igazság van abban, amit Krisztián mondott. A Ferencváros különösen ilyen klub volt, a középpályán hemzseg­tek az olyan játékosok, akiktől elég volt egy villanás, máris helyzetbe hoztak. Lisztes Krisztián, Albert Flórián, sorolhatnám… Nekem csak be kellett fejeznem az akciókat.”

Igor Nicsenko játékosként pályára lépett a Ferencvárosban is, a korábbi csatár elismeri Borbély Balázst (Fotó: Nemzeti Sport)

Arra már kevesebben emlékeznek, hogy Igor Nicsenkót miként fogadták újdonsült társai a Népligetben. Amikor a Stadler-játékosként megérkezett az edzőközpontba, a többiek talicskán tolták az öltözőtől a pályáig.

„Tényleg beleültettek, úgy toltak ki az első edzésemre. Azt mondták, itt ilyen kiszolgálásban lesz részem a kapu előtt. Hihetetlen jó volt a közösség akkoriban a Fradinál.”

Igor Nicsenko (Fotó: Árvai Károly)

Az egykori csatár szerint a mostani Ferencvárosnak is ez a titka. Látta, korábban miként dolgozott Borbély Balázs Győrben, egyáltalán nem lepte meg, hogy a fiatal tréner az ország legnépszerűbb együttesénél is helytáll.

„Az idény elején nehezen indult be a csapat, de mostanra nagyon kiegyenesedett. Egyáltalán nem lepődtem meg rajta, hogy Borbély Balázs ennyire jól összerakta a Fradit, láttam, ahogyan Győrben dolgozott, és milyen mentalitással végezte a munkáját. A győri játékosokkal is sokat beszélgetek, ők is csak jókat mondtak róla. Nagy ugrás volt ez Balázs karrierjében, de úgy tűnik, sikerrel veszi ezt a lépcsőfokot.”

Az ETO FC Győr U19-es csapatának edzőjeként dolgozó Igor Nicsenko szerint a szombati Ferencváros–Győr igazi rangadó lehet, hiszen az NB I két jó formában lévő együttese találkozik.

„A játéka alapján ez a két csapat kiemelkedik a mezőnyből, előrébb tart a többieknél. Mostanra az ETO is megtalálta a saját játékát, pontosan kirajzolódott, kik a húzóemberek, és kik segítenek sokat a csapatnak csereként beállva. Az új szakmai stáb jól mérte fel a keret erősségeit, a Ferencváros otthonában sem esélytelen.”

Az ETO-ban 83 bajnokin 24 gólt szerző csatár természetesen ott lesz a Groupama Arénában, semmi pénzért sem hagyná ki két egykori klubja mérkőzését.

„A Ferencváros odahaza lép pályára, az elmúlt idényben is esélyesebb volt a Fradi, mégis az ETO nyert. Ez most sem változott, a Fradinak nagyobb esélye van a győzelemre, de a Győrt sem lehet leírni. Kíváncsi vagyok, a szombati mérkőzés miként alakul. Szoros meccset várok, egy gól dönthet valamelyik fél javára.”

NB I

14. FORDULÓ

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!