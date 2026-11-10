Labdarúgás: több mint 1370 fiatalperc az NB I 13. fordulójában

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
2026.11.10. 09:02
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labdarúgás fiatalpercek Hős Zsombor NB I utánpótlás utánpótlássport Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I tizenharmadik fordulójában 1376 percet kaptak a 2006-ban vagy annál később született magyar játékosok. A Győri ETO és a Vasas adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Paks 2–1-re legyőzte a Zalaegerszeget. A tolnai csapatban végigjátszotta a meccset a 19 éves Győrfi Milán, míg a ZTE-ben 33 percet szerepelt a 20 esztendős Harangi Aiden...

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labdarúgás fiatalpercek Hős Zsombor NB I utánpótlás utánpótlássport Nyíregyháza Spartacus
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