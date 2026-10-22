Markáns futballja ellenére bajban a Szpari

Szokatlan állandóság jellemzi az NB I-et: a tizedik forduló után valamennyi együttest ugyanaz a vezetőedző irányítja, akivel elkezdte az idényt. A 2015-ben bevezetett tizenkét csapatos bajnokság történetében először fordul elő, hogy az első tíz fordulóban egyetlen klub sem váltott a kispadon. A szakvezetőkkel szemben tanúsított, némileg szokatlan türelem hátterében a honi futballban tapasztalt megváltozott gazdasági környezet és a rendkívül kiegyenlített mezőny is állhat, hiszen még a sereghajtó lemaradása sem jelentős – márpedig a tulajdonosoknak könnyebb kitartaniuk az elképzeléseik mellett, ha néhány jó eredménnyel előreléphet a csapatuk. Kérdés persze, meddig tart a klubvezetők türelme, ha hétről hétre elmaradnak a győzelmek.

Alighanem ott a legnagyobb az edzőváltás esélye, ahol döcög a szekér. A Nyíregyháza tíz forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett, két győzelme mellett két döntetlent és hat vereséget számlál, ezzel utolsó a tabellán. Idegenben siralmas a mérlege, mind az öt bajnokiját elveszítette, a legutóbbi fordulóban pedig saját közönsége előtt kapott ki 1–0-ra a szintén gyengélkedő Honvédtól. Az újonctól elszenvedett vereség különösen fájó, hiszen közvetlen riválisával szemben maradt pont nélkül. A következő hetek feladatai sem ígérkeznek könnyebbnek: az éllovas Puskás Akadémia, majd az Újpest vendége lesz a Spartacus, aztán a bajnoki címvédő ETO FC-t és a javuló formát mutató Debrecent fogadja. Ilyen sorozatban tovább mélyülhet a válság, és a közeget ismerve előfordulhat, hogy a klubvezetőségnek elfogy a türelme.

Pedig Bódog Tamás vezetőedző csapatának markáns, könnyen felismerhető a játékstílusa. A német futballiskolán nevelkedő szakember agresszív letámadásra, gyors labdaszerzésre és a labda minél előbbi előrejuttatására épít, amit a Cube elemzőrend­szer adatai is alátámasztanak. A Szpari az ellenfelek labdakihozatalának megzavarásában élen jár az NB I-ben, miközben labdavesztés után is hatékonyan támad vissza – vagyis rá tudja kényszeríteni akaratát vetélytársára, az intenzív letámadással sokszor már az építkezés kezdetén hibára készteti. Csakhogy ha átjátsszák, nagy területek nyílhatnak a védősora mögött, az oda eljuttatott labdából pedig különösen veszélyes helyzet alakulhat ki – a gólmegelőzés és a fegyelem mérésére szolgáló mutatókban a legrosszabb a csapat. Aligha a véletlennek tulajdonítható tehát, hogy húsz gólt kapott.

Bódog Tamás csapata idegenben még nem szerzett pontot (Fotó: Czinege Melinda)

A támadójátékban ugyancsak akadnak ellentmondások. A Nyíregyháza előszeretettel próbálja gyorsan az ellenfél kapuja elé juttatni a labdát, gyakran vezet kontratámadást, csakhogy ezek hatékonyságában a leggyengébbek között szerepel. Labdaszerzései után igyekszik azonnal kapura törni, az ígéretes akciókból azonban kevés igazán veszélyes helyzetet alakít ki. A letámadással szembeni ellenállásban és a helyzetkialakításban is bőven tud még fejlődni, ráadásul ritkán vált oldalt, ami kiszámíthatóvá teszi az akcióit. A meccsenként 1.71-es várhatógól-mutatója rávilágít, hogy veszélyes támadásokra képes, ám ebből keveset profitál, hiszen a védekezés hiányosságai mellett a helyzetkihasználása is gyenge: 17.1-es xG-jéből mindössze tíz gólt szerzett.

A Nyíregyháza Spartacus támadójátékát és támadói átmeneteit szemléltető pizzadiagram (Forrás: Cube)

Jó kérdés, meg tud-e újulni a Nyíregyháza, amelynek játékosállománya alapján nem meglepő az utolsó helyezése, különösen, ha igaz Bódog Tamás állítása, hogy a klub költségvetése a legkisebb az NB I-ben. Az előző idényben sikerült menet közben megerősíteni a keretet, ám ha ezúttal elmaradnak a jó téli igazolások, és a csapat játékában sem történik előrelépés, a Spartacus nagy bajba kerülhet.

LABDARÚGÓ NB I

A NYÍREGYHÁZA EDDIGI MECCSEI

Július 24., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2–1

Augusztus 2., vasárnap

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 4–0

Augusztus 9., vasárnap

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0

Augusztus 15., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1

Augusztus 22., szombat

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1

Augusztus 29., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1

Szeptember 4., péntek

Vasas FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–2

Szeptember 20., vasárnap

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–1

Október 11., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1

Október 17., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC 0–1

A KÖVETKEZŐ 5 FORDULÓBAN

Október 25., vasárnap

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

November 1., vasárnap

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

November 8., vasárnap

13.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

November 22., vasárnap

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

November 28., szombat

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)



