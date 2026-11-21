Végig diktálta a tempót, de csak szoros csatában tudott nyerni kecskeméti vendégjátékán a Szolnok. A tabella utolsó helyén álló hazaiak igencsak megnehezítették a tavalyi ezüstérmes dolgát, azonban a hajrában nem tudtak meglepetést okozni. A kecskemétieknél Shaun Doss Jr. és Pavle Djurisics is húsz pont fölé jutott.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–NHSZ SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 82–88 (15–21, 25–24, 22–20, 20–23)

Kecskemét, 1000 néző. V: Földházi, Mészáros, Makrai

KECSKEMÉT: Mitrovics 11/3, DOSS 24/6, Ivkovics M. 8/6, DJURISICS 22/12, Karahodzsics 2. Csere: Asztalos, Wittmann 7/3, Csátaljay 3/3, Zivojinovics 4, Szemerédi 1. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

SZOLNOK: KRNJAJSKI 16/6, Pallai 11/9, Cseh 7, BARNES 18/9, GOODWIN 16. Csere: Molnár, Brantley 10/3, Ferguson 10. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 9. p.: 9–19. 10. p.: 15–21. 16. p.: 25–36. 20. p.: 40–45. 26. p.: 46–56. 28. p.: 59–58. 34. p.: 70–70. 40. p.: 82–88

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Gratulálok a Szolnoknak! Nagyszerű hangulatú mérkőzés volt; aki a helyszínen követte, biztosan élvezte. Van bennem hiányérzet, mert miután átvettük a vezetést, kaptunk három olyan triplát, amit elkerülhettünk volna.

Mikko Larkas: – Gratulálok a csapatomnak! Kevés időnk volt felkészülni, most jól fog jönni a szünet. Le a kalappal a csapat előtt azért, ahogyan az előző két hónapban teljesített. Gratulálok a Kecskemétnek is, jól játszott, nagy csatára késztetett minket.