SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

REAL MADRID–CELTA VIGO 0–1 – élőben az NSO-n!

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 21 óra (Tv: Spíler 2 TV). Vezeti: Cordero

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, I. Konaté, A. Carreras – Arda Güler, Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham – K. Mbappé, Y. Diomandé. Vezetőedző: José Mourinho

CELTA VIGO: Radu – J. Rodríguez, Lago, M. Alonso – Carreira, Burcio, Moriba, Javi Galán – H. Álvarez, P. Durán, Swedberg. Vezetőedző: Claudio Giráldez

Gólszerző: P. Durán (6.)

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