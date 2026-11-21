Öt és fél perc után vezetést szerzett a Celta Vigo a Bernabéuban
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójában a Real Madrid a Celta Vigót fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
REAL MADRID–CELTA VIGO 0–1 – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 21 óra (Tv: Spíler 2 TV). Vezeti: Cordero
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, I. Konaté, A. Carreras – Arda Güler, Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham – K. Mbappé, Y. Diomandé. Vezetőedző: José Mourinho
CELTA VIGO: Radu – J. Rodríguez, Lago, M. Alonso – Carreira, Burcio, Moriba, Javi Galán – H. Álvarez, P. Durán, Swedberg. Vezetőedző: Claudio Giráldez
Gólszerző: P. Durán (6.)
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