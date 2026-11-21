Az első játékrészben az Arsenal irányította a mérkőzést, fölényét pedig a 33. percben Eberechi Ezének köszönhetően váltotta gólra. A szünet után azonban nagyot változott a játék képe: Harvey Barnes a 49. percben egyenlített, majd a 63. percben Malick Thiaw egy kipattanót értékesítve már a Newcastle Unitedet juttatta vezetéshez.

A hazaiak lendületét tovább növelte, hogy az Arsenal egyik legfontosabb tagját, David Raya kapust sérülés miatt le kellett cserélni. A spanyol hálóőr a második félidőben, egy William Osulával történt ütközést követően vállfájdalmak miatt szorult ápolásra, majd a 69. percben Kepa Arrizabalaga váltotta.

Az Arsenal azonban nem adta fel: a 78. percben Noni Madueke gyors ellentámadás végén talált a kapuba, beállítva a 2–2-es végeredményt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Newcastle United–Arsenal 2–2 (H. Barnes 49., Thiaw 63., ill. Eze 33., Madueke 78.)

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Evanilson 19., J. Kluivert 45+3.)

Coventry City–Crystal Palace 3–2 (Awoniyi 5., Szakamoto 30., McNeil 85. – öngól, ill. Pino 13., Strand Larsen 45+1.)

Tottenham Hotspur–Ipswich Town 2–0 (Williams-Barnett 15., Solanke 51.)

Chelsea–Leeds United 1–4 (Emegha 25., ill. Okafor 28., 59., Calvert-Lewin 53. – 11-esből, Aaronson 90+1.)

Aston Villa–Sunderland 0–0

Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)

Vasárnap játsszák

15.00: Hull City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Brentford–Everton (Tv: Match4)