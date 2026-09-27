Nemzeti Sportrádió

Mexx Meerdink duplája döntött, három pontot szerzett az oranje Belgrádban

M. B.M. B.
2026.09.27. 19:57
Meerdink jött, látott, s kis túlzással egymaga elintézte a szerbeket (Fotó: Getty Images)
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Hollandia Nemzetek Ligája Mexx Meerdink holland válogatott Szerbia szerb válogatott
A holland labdarúgó-válogatott 2–1-re nyert Szerbia vendégeként a Nemzetek Ligája A-ligájában, a 2. csoport második fordulójának vasárnap kora esti meccsén.

Nem indult jól a hollandok számára a belgrádi kiszállás, bő negyedóra után ugyanis Cody Gakpo a bokájához kapott és cserét kért – a Liverpool támadóját a PSV-ben játszó Ruben van Bommel (a jelenleg belga szövetségi kapitányként dolgozó egykori bekk, Mark van Bommel fia) váltotta az oranje támadósorában. A kispadról Xavi Hernández által irányított együttes elsősorban gyors szélsőivel igyekezett feltörni a mély blokkban védekező szerbeket, s ez a 30. percben sikerült is, amikor a Summerville elleni szabálytalanság nyomán befújt tizenegyest Mexx Meerdink magabiztosan rúgta a kapu bal oldalába, első válogatottbeli gólját szerezve. Déli szomszédainkat a kapott gól sem paprikázta fel, így a játékrész hátralevő részében is a hollandok domináltak – igaz, újabb gólt nem szereztek.

A szünetben Veljko Paunovics kettőt is cserélt, s ennek azonnal meglett az eredménye: a passzív holland védelem gyakorlatilag végignézte, hogy Lukics suta labdájából az épp beállt Luka Jovics egalizált. Az egyenlítő gól egy rövid időre lendületet adott a szerbeknek, majd ismét a hollandok vették át a meccs irányítását, s a 69. percben ismét ők kerültek előnybe: Guus Til perdítésére Mexx Meerdink csapott le, s az ötös sarkáról a bal alsóba küldte saját maga és csapata második találatát. Nem sokkal később ismét Jovics fejében volt az egyenlítés, de az AEK Athén támadója centikkel eltévesztette a jobb alsó sarkot.

A folytatásban a szerbek már nem tudtak megújulni, míg a hollandok több komoly lehetőséget is kidolgoztak, de újabb gól nem született – Xavi gárdája három ponttal a zsebében készülhet a görögök elleni mérkőzésre, míg a szerbek két hazai találkozó után pont nélkül állnak. 1–2

NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Szerbia–Hollandia, Belgrád 1–2 (Jovics 46., ill. Meerdink 30., 69. – az elsőt 11-esből)

Később
20.45: Németország–Görögország, Augsburg (Tv: Spíler1)

 

Hollandia Nemzetek Ligája Mexx Meerdink holland válogatott Szerbia szerb válogatott
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