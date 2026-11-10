Több ezer gyerek mégis láthatja a szerb–német NL-meccset

2026.11.10. 16:30
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Fotó: Getty Images
Címkék
Nemzetek Ligája NL Szerbia Németország
A zárt kapus büntetés ellenére több ezer gyerek mégis a helyszínen láthatja a Szerbia–Németország mérkőzést a labdarúgó Nemzetek Ligája pénteki játéknapján.

A belgrádi találkozót a szerb szurkolók rasszista és diszkriminatív magatartása miatt kell nézők nélkül megrendezni, ám az európai szövetség szabályzata ilyen esetben lehetővé teszi 15 éven aluli gyermekek, valamint kísérőik – tanáraik vagy edzőik – jelenlétét a lelátókon.

A szerb szövetség szóvivője elmondta, hogy körülbelül ötezer nézőre számítanak az 55 ezer fő befogadóképességű Rajko Mitics Stadionban.

A német szövetség eközben ötven belépőjegy kiosztására kapott engedélyt, ezeket egy pontrendszer alapján a leghűségesebb szurkolóknak juttatták el.

 

Nemzetek Ligája NL Szerbia Németország
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