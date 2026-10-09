Szerződést hosszabbított csapatkapitányával az ETO FC – hivatalos

„Az előző idényben sikereket értünk el – mindenki, a csapat. Egyszerűen fantasztikus volt, és ezt szeretném még egyszer átélni” – nyilatkozta Miljan Krpics, akinek a céljai egyértelműek, magasba akar emelni egy trófeát a szezon végén.

A verbászi születésű belső védő 2024 nyarán érkezett Győrbe a szerb első osztályú Vozsdovactól, akkor 2028-ig írt alá a klubnál. A 23 éves játékos eredetileg védekező középpályásként jött a csapathoz, de 2024 decemberétől kiderült, hogy a védelem közepén tud igazán hasznára válni az együttesnek.

A 2024–2025-ös évad tavasza óta gyakorlatilag kirobbanthatatlan a kezdőből. Az idény negyedik helyén záró együttes alapemberévé vált, majd a 2025–2026-os szezont is a védelem közepén kezdte a Konferencialigában. A bécsi Rapid elleni mérkőzésen megsérült, és csaknem két hónapig nem volt bevethető. Sérülését követően hamar visszanyerte formáját, és a Csinger Márkkal felállt párosuk a bajnoki címet szerző csapat egyik legstabilabb duója lett.

Krpics a most futó idényben már csapatkapitányként irányítja az ETO-t, eddig 15 tétmérkőzésen lépett pályára – ebből nyolc bajnoki volt –, és két gólt is szerzett.