Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított csapatkapitányával az ETO FC – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.09. 17:49
null
Miljan Krpics hosszabbított (Fotó: eto.hu)
Címkék
NB I Miljan Krpics ETO ETO FC labdarúgó NB I szerződéshosszabbítás
Miljan Krpics 2029-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá az ETO FC-nél – közölte a labdarúgó NB I címvédője pénteken.

„Az előző idényben sikereket értünk el – mindenki, a csapat. Egyszerűen fantasztikus volt, és ezt szeretném még egyszer átélni” – nyilatkozta Miljan Krpics, akinek a céljai egyértelműek, magasba akar emelni egy trófeát a szezon végén.

A verbászi születésű belső védő 2024 nyarán érkezett Győrbe a szerb első osztályú Vozsdovactól, akkor 2028-ig írt alá a klubnál. A 23 éves játékos eredetileg védekező középpályásként jött a csapathoz, de 2024 decemberétől kiderült, hogy a védelem közepén tud igazán hasznára válni az együttesnek.

A 2024–2025-ös évad tavasza óta gyakorlatilag kirobbanthatatlan a kezdőből. Az idény negyedik helyén záró együttes alapemberévé vált, majd a 2025–2026-os szezont is a védelem közepén kezdte a Konferencialigában. A bécsi Rapid elleni mérkőzésen megsérült, és csaknem két hónapig nem volt bevethető. Sérülését követően hamar visszanyerte formáját, és a Csinger Márkkal felállt párosuk a bajnoki címet szerző csapat egyik legstabilabb duója lett.

Krpics a most futó idényben már csapatkapitányként irányítja az ETO-t, eddig 15 tétmérkőzésen lépett pályára – ebből nyolc bajnoki volt –, és két gólt is szerzett.

 

NB I Miljan Krpics ETO ETO FC labdarúgó NB I szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Borbély Balázs: Ha nem a futballt választom, talán orvos lennék

Labdarúgó NB I
12 órája

Újpest: Muhamed Tijani szerint fontos, de nem minden a pénz – videó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:03

Dombi Tibor: Legyünk bátrak a Fradi ellen!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:06

Szerződést bontott rutinos játékosával a Nyíregyháza – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.10.07. 20:00

„Valami történik” – sejtelmes poszt a Ferencvárostól, főszerepben Böde Dániellel

Labdarúgó NB I
2026.10.07. 19:25

Varga Bence lehetősége egy sajnálatos eset miatt jött el

Labdarúgó NB I
2026.10.07. 11:12

Efraín Juárez tudja, hogy szó sincs varázslatról

Labdarúgó NB I
2026.10.05. 13:08

Világi Bálint: Borbély Balázson emberi szempontból lepődtem meg

Labdarúgó NB I
2026.10.04. 20:21