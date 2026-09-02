Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Eb: a szerbek az elődöntőben

2026.09.02. 18:15
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Fotó: Facebook/European Volleyball
Címkék
Görögország női röplabda Európa-bajnokság Szerbia
A szerb női röplabda-válogatott lett az első elődöntős a brnói Európa-bajnokságon, miután a legjobb nyolc között három szettben legyőzte a görögöket.

Elsőként a szerb válogatott jutott be a női röplabda Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután 3:0-ra legyőzte a görög csapatot Brnóban. Az előző kontinensviadalon ezüstérmes, olimpiai hetedik, vb-10. szerbek a fináléba jutásért a német–török párharc továbbjutójával találkoznak szombaton Isztambulban.

NŐI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Negyeddöntő
Szerbia–Görögország 3:0 (14, 20, 17)

Később
19.00: Olaszország–Svédország 

Csütörtökön játsszák
15.00: Lengyelország–Hollandia
18.00: Németország–Törökország 

 

Görögország női röplabda Európa-bajnokság Szerbia
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