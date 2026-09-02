Női röplabda Eb: a szerbek az elődöntőben

A szerb női röplabda-válogatott lett az első elődöntős a brnói Európa-bajnokságon, miután a legjobb nyolc között három szettben legyőzte a görögöket.
Elsőként a szerb válogatott jutott be a női röplabda Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután 3:0-ra legyőzte a görög csapatot Brnóban. Az előző kontinensviadalon ezüstérmes, olimpiai hetedik, vb-10. szerbek a fináléba jutásért a német–török párharc továbbjutójával találkoznak szombaton Isztambulban.
NŐI RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Negyeddöntő
Szerbia–Görögország 3:0 (14, 20, 17)
Később
19.00: Olaszország–Svédország
Csütörtökön játsszák
15.00: Lengyelország–Hollandia
18.00: Németország–Törökország
Legfrissebb hírek
Női röplabda Eb: Somorja is házigazda lesz
Röplabda
2026.08.31. 14:25
Női röplabda Eb: újabb német botlás a magyar csoportban
Röplabda
2026.08.23. 17:43