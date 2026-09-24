Nemzeti Sportrádió

Fordulatos meccsen húzta be a skandináv rangadót a duplázó Haaland vezette Norvégia; Görög dráma Belgrádban

M. B.M. B.
2026.09.24. 22:58
Erling Haaland ott folytatta a gólgyártást, ahol a vb-n abbahagyta (Fotó: Getty Images)
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Nem volt hiány fordulatokban a labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájában. A norvégok a szomszédos Dániát gyűrték le hazai pályán, míg Görögország hátrányból fordított Szerbia vendégeként.

NORVÉGIA–DÁNIA

Erősen kezdett a hazai pálya előnyét élvező norvég válogatott, a 14. percben Oscar Bobb az ötös sarkáról, a védőt paravánnak használva tekert a hosszúba, majd négy perccel később Erling Haaland váltotta gólra Nusa passzát – igaz, a találatban Filip Jörgensen kapus is alaposan benne volt. A dánok válasza a félidő derekán érkezett, Mikkel Damsgaard 20 méterről csavart a keresztléc alá egy szabadrúgást. A folytatásban kiegyenlítődött játék, a norvégok kezdeti lendülete elveszett, majd a szünet után már a dánok irányították a játékot. Ennek tükrében nem volt meglepetés az egyenlítés: a 60. percben egy szöglet után Hjulmand fejesét bravúrral még védte Nyland, de a kipattanót már beverte Rasmus Höjlund. A kapott gólra hármas cserével reagált Stale Solbakken, s noha ez nem hozott drámai változást a játék képében, a 74. percben ismét ünnepelt az oslói publikum: egy röviden elvégzett szöglet után Martin Ödegaard gurította a labdát középre, ahonnan a berobbanó Haaland – nagyjából a tizenegyespont magasságából – nagy futtában ágyúzott a hálóba. A hajrában – David Möller Wolfe második sárga lapját leszámítva – újabb fordulatra már nem került sor, a pontokat (az oslói közönség lelkes „evezése” mellett) a norvégok szerezték meg.  3–2

SZERBIA–GÖRÖGORSZÁG

Már a negyedik percben gólnak örülhetett a belgrádi közönség, Dusan Tadics bal oldalról érkező ívelését az üresen hagyott Andrija Zsivkovics juttatta a kapuba. A folytatásban a görögök voltak a veszélyesebbek, de sokáig nem jött össze az egyenlítés, mert Vanja Milinkovics-Szavics védések sorával őrizte az eredményt. A 74. percben viszont már a Napoli kapusa sem tudott segíteni: az Arsenalban légióskodó Hrisztosz Colisz az ötös sarkáról, a kapufa segítségével lőtt a bal alsó sarokba. A kapott gól felrázta a szerbeket, akik támadásba is lendültek, ám gólt nem ők, hanem a vendégek szereztek: a ráadás legvégén Cimikasz tanári labdáját Anasztasziosz Duvikasz váltotta gólra, megnyerve a meccset a kispadról – ironikus módon – a szerb Ivan Jovanovics vezette helléneknek. 1–2

NEMZETEK LIGÁJA 
1. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
Hollandia–Németország 1–1 (Gakpo 90+2., ill. F. Nmecha 32.)
Szerbia–Görögország 1–2 (Zsivkovics 4., ill. Colisz 74., Duvikasz 90+5.)

4. CSOPORT
Portugália–Wales 1–0 (Joao Félix 22.)
Norvégia–Dánia 3–2 (Bobb 14., Haaland 18., 74., ill. Damsgaard 25., Höjlund 60.)
Kiállítva: Wölfe (Norvégia, 90+3.)

 

Dánia norvég válogatott Nemzetek Ligája Görögország dán válogatott Norvégia Szerbia görög válogatott szerb válogatott
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