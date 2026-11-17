Ökölvívás: Horváth Laura negyeddöntős az U23-as Eb-n
Horváth Laura negyeddöntőbe jutott, míg Bátori Mihály búcsúzott a 32 között a poreci U23-as ökölvívó Európa-bajnokságon.
A Magyar Ökölvívó Szövetség tájékoztatása szerint a horvátországi U23-as Eb második napján a 80 kilogrammos fiúk mezőnyében Bátori Mihály pontozásos vereséget szenvedett a svájci Mazzarellitő, és kiesett a 32 között.
Ezt megelőzően az 51 kilogrammos lányok között Horváth Laura nagy csatában, remek teljesítményt nyújtva aratott pontozásos győzelmet a francia Bourega ellen, és ezzel bejutott a legjobb...
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