A Magyar Ökölvívó Szövetség tájékoztatása szerint a horvátországi U23-as Eb második napján a 80 kilogrammos fiúk mezőnyében Bátori Mihály pontozásos vereséget szenvedett a svájci Mazzarellitő, és kiesett a 32 között.

Ezt megelőzően az 51 kilogrammos lányok között Horváth Laura nagy csatában, remek teljesítményt nyújtva aratott pontozásos győzelmet a francia Bourega ellen, és ezzel bejutott a legjobb...

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