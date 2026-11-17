POCSÉKUL KEZDETT a még pont nélkül álló a Steaua Bucuresti elleni idegenbeli találkozón az FTC a férfi a Bajnokok Ligájában kedd este. Olyannyira nem indult be a magyar gépezet, hogy a negyedik percben Nyéki Balázsnak időt kellett kérnie, ekkor már 4–0-t mutatott az eredményjelző…

Az edzői fejmosás használt, nemsokára, a második periódusban már egyenlő volt az állás, a harmadik negyedtől pedig szép fokozatosan meglépett a Fradi, amely aztán simán, 18–10-re győzött a román fővárosban.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

Steaua Bucuresti (román)–FTC-Telekom Waterpolo 10–18 (5–3, 2–5, 1–4, 2–6)

Bukarest. V: Miskovics (montenegrói), Beljin (szerb)

STEAUA: Tic – Jaukovics 1, GEORGESCU 2, Paraianu 1, COLODROVSCHI, NEAMTU 3, D. Vucsinics 1. Csere: Bota, Marinic Kragic 2, Antipa, Oanta, Cimpoeru, Tepelus. Edző: Djordje Filipovics

FTC: Vogel Soma – VIGVÁRI VENDEL 2, Argiropulosz 2, Vámos M. 2, KAKARISZ 3, Varga V. 1, JANSIK SZ. 3. Csere: Lugosi 1, Jámbor, Nagy Ákos, DI SOMMA 3, Haverkampf 1, Vismeg Zs. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 10/2, ill. 9/7

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 3/2

Kipontozódott: Oanta (25. p.), Varga V. (28. p.), Tepelus (29. p.)