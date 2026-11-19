A hagyományos viadal első napján a felnőtt és junior puskásoknak és pisztolyosoknak rendeznek egyéni versenyeket, majd pénteken a vegyes csapat számokra kerül sor, a szombati zárónapon pedig a felnőttek és juniorok együtt lőnek majd az egyéni 10 méteres olimpiai számokban.

A csütörtöki nyitány magyar szempontból remekül sikerült, a múlt héten zárult dohai világbajnokságon az 50 méteres fekvő testhelyzetű versenyben ezüstérmes, a légpuska vegyes csapat számban Dénes Eszterrel közösen döntős és negyedik Péni István ugyanis az alapversenyt 632.5 körös remek eredménnyel nyerte meg, majd a döntőben is a legjobb volt 252.2 körrel. Mögötte Pekler Zalán végzett, aki az alapversenyben 629 körrel a negyedik lett, a fináléban viszont javított és kereken 251 körös teljesítménnyel szerezte meg az ezüstérmet.