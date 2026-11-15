A románoknál bemutatkozó Corbu Máriusz: „Készen álltam Lewandowski legyőzésére”

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.11.15. 11:30
Corbu (jobbra) akcióban a lengyelek ellen (Fotó: Imago)
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Nemzetek Ligája Corbu Máriusz román labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Négy évvel azután, hogy először kapott meghívót a keretbe, Corbu Máriusz szombat este először lépett pályára a román felnőtt labdarúgó-válogatottban. Mivel tétmérkőzésen, a Lengyelország ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-találkozón történt, biztossá vált, hogy a Ferencváros kettős állampolgárságú középpályása már nem lehet magyar válogatott.

 

Corbut a 67. percben, 0–0-s állásnál küldte pályára Gheorghe Hagi szövetségi kapitány, éppen saját fia, a csapatkapitány Ianis Hagi helyett. A csere utáni öt percben pedig a román csapat két gólt is szerzett Alexandru Cicaldau és Denis Man révén, a helyzetek kialakításában a vele együtt becserélt középcsatár, Daniel Birligea játszotta a főszerepet. A román sajtó pozitívan értékelte Corbu szereplését, a Gazeta Sporturilor portál 6-os osztályzatot adott neki, azzal a megjegyzéssel, hogy „hasznos és mozgékony volt, gyorsan felvette a végjáték élénk iramát”.

A mérkőzés után Corbu lett az interjúzóna egyik főszereplője, aki első válaszában köszönetet mondott azoknak, akik hittek benne. „Sokat dolgozott a csapat, és úgy esett, hogy éppen a beállásom után szereztünk gólt. A válogatott meghívó mindig motivált, még ha nem is kerültem be a meccskeretbe, keményen dolgoztam tovább. Bár mindig mindent lépésről lépésre csinálok, gondolni sem mertem arra, amit most átélek. Számítottam a meghívóra, és ha már válogatott vagyok, csakis győzni akarok. Készen álltam legyőzni Lewandowskit is” – nyilatkozta Corbu. 

Arra a kérdésre, hogy hallotta-e a lengyel tábor „Ria-ria-Hungária!” rigmusát, úgy válaszolt, hogy a saját szurkolóira sem szokott figyelni, mert kizárólag arra koncentrál, hogy százszázalékos teljesítményt nyújtson a pályán. 

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