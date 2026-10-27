Túl van az ausztriai műtéten Tóth Milán

Mint ismert, Tóth Milánt október közepén az MTK elleni bajnokin kellett lecserélni. A támadó az 59. percben egy elveszített párharcot követően rosszul fogott talajt és erősen fájlalni kezdte a bal térdét. Először csak térdszalaghúzódásra gyanakodtak az orvosok, ám később kiderült, elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

A Vasas a klub honlapján közölte, hogy az ősszel a válogatottban is bemutatkozó játékost Innsbruckban megoperálták. „A beavatkozás jól sikerült, játékosunk pedig már a rehabilitációját is megkezdte” – olvasható a klub oldalán.

„Az eddigi visszajelzések alapján minden rendben ment a műtét során, szerencsére a porc nem sérült, így csak a keresztszalagot kellett megoperálni. Ma már túl vagyok az első rehabilitációs gyakorlatokon is, több olyan feladatot mutattak, amelyet már most végezhetek, sőt, sétálni is tudtam. Csütörtök délelőtt vár még rám egy kezelés, és ha minden a tervek szerint alakul, aznap délután utazhatok majd haza Budapestre” – mondta Tóth Milán, akinek minimum nyolc hónapot kell kihagynia.