Megúszta az úszást Kovács Róbert és stábja

Csupán egyetlen percet töltött hátrányban a Vasas négy mérkőzése során a férfi vízilabda Konferenciakupa első selejtezőkörében. Az ötcsapatos szegedi D-csoportban Kovács Róbert együttese a nyitányon 16–8-ra felülmúlta a grúz Iberia Tbiliszit, a rivális a második negyed elején 5–4-re vezetett (a szóban forgó egy percig), ám a piros-kékek hamar visszavették az irányítást. A grúzok 7–6-ra még szépítettek, ezután viszont a Vasas egymás után nyolcszor talált be. Nem jelentett gondot a csoportból lefelé kilógó bosnyák Banja Luka (27–2), majd a német OSC Potsdam (21–7) legyőzése sem, így az utolsó játéknapon a csoportelsőségért játszottak az angyalföldiek a szintén három győzelemmel álló Szegeddel. A házigazda többnyire hátrányban játszott, a negyedik negyed elején 10–10-re egyenlített, de nem tudta kicsavarni a győzelmet a Vasas-játékosok kezéből.

„Nagyon boldogok vagyunk, a csoportelsőségért utaztunk Szegedre, amit elértünk – mondta Kovács Róbert. – A csapat minden mérkőzésen kihozta magából a maximumot, annak ellenére, hogy voltak sérültjeink, a csapatkapitányunk, Bátori Bence pedig megbetegedett az első meccs után. A csoportelsőségről döntő Szeged elleni találkozónk feszes és kemény volt, nagyon jól kezdtünk, visszajött ránk az ellenfél, de összességében magabiztosan nyertünk.”

A szakember kijelentette: „Nem kerültünk túl nehéz csoportba, tehát nem is volt kérdéses, hogy tovább kell jutnunk, de örömteli, hogy számos ifijátékosunkat is kipróbálhattam, akik éltek a lehetőséggel. A Konferenciakupa-selejtező kiváló alkalom volt arra, hogy a fiatalok több játékpercet kapjanak, és visszaépítsük azokat, akik korábban a bajnokságban sérülés miatt hiányoztak, vagy kevesebbet játszottak.”

Az első, grúzok elleni ütközet jelentette a legnagyobb kihívást a külföldi ellenfelek közül, de a többin sem volt szabad elkényelmesedni. Ezzel kapcsolatban Kovács Róbert kitért arra, hogy egyedi ötletet eszelt ki stábjával a Banja Lukával szembeni találkozóra – a bosnyákok visszatérő szereplői a nemzetközi kupák selejtezőinek, de rendre nagy különbséggel maradnak alul (előfordult, hogy negyven gól felett kaptak, a Honvéd két éve például 32–0-ra nyert ellene az Eurokupa selejtezőjében…).

„Minden meccsre tűztünk ki célokat, a Banja Luka ellenire is, amelyen szinte biztosra vehettük a nagy különbségű győzelmet. Az extra tét úgy szólt: ha nem kapnak gólt a játékosok, nincsen »büntetőúszás«; ha egy gólt kapnak, akkor a stábtagok úsznak háromszor kétszáz métert időre, és a játékosok vezényelnek; ha kettő vagy több gólt kapnak, akkor pedig a játékosok úsznak annyiszor kétszáz métert időre, ahány gólt kapnak. Arra számítottam, egyet biztosan engednek, ami az ellenfélnek is jó, sportszerűségi szempontból sem utolsó. Nos, ez kicsit korán, a harmadik negyed közepén megérkezett, mondhatni, hogy kicsit izgultunk is a padon, de végül másfél perccel a vége előtt kaptak még egyet. Mindebben volt némi játékosság is, tovább épült a csapat – alapvetően azt akartam elérni, hogy ne kényelmesedjünk el hátul, és fennmaradjon a koncentráció. Ez most még belefért, a későbbiekben már aligha.”

A második selejtezőkört december 11. és 13. között rendezik meg.

A VASAS LEGJOBB GÓLLÖVŐI AZ ELSŐ SELEJTEZŐKÖRBEN

Összes gól: 79

Tóth Martin: 12

Andrej Baracs, Lakatos Soma: 11-11

Gyárfás Tamás, Szalai Péter: 10-10